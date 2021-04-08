全志科技与平头哥合作的 RISC-V 开发板即将推出

4 月 8 日消息，近日珠海全志科技股份有限公司公布了投资者关系活动记录表。在业绩说明会问答环节中，全志科技称和平头哥合作的 RISC-V 开发板即将推出。

以下为问答环节内容：

1. 请问 20 年年报业绩增长了多少？

答：您好，公司 2020 年度营收 15.05 亿元，同比增长了 2.88%，详见已公告的年度报告，谢谢。

2. 和平头哥合作的 risc-v 开发板是不是快出了？

答：您好，相关产品研发进展顺利，即将推出，敬请期待。

3. 你好，近期芯片产能紧张，请问公司拿到的产能比去年同期有没有增加，订单方面有没有增长，哪个领域增长最明显？

答：您好，基于公司的行业地位以及与供应商良好的业务关系，公司预计拿到的产能会有所增长。但鉴于全球晶圆供应持续紧张，全年供应情况尚存在不确定性，公司会持续努力保障对重点客户的交付，谢谢。

4. 公司一季度主营收入大幅增长，是全面增长还是有单项大幅增长的举例说明？

答：您好，由于下游需求旺盛，公司各业务线都贡献增长 , 其中智能硬件及智能车载相关业务贡献相对突出。

5. 公司前 5 大客户是谁？

答：您好，公司前 5 大客户是公司下游的方案商及渠道商。

6. 目前各产品有没有调价？

答：你好，公司会依据市场化原则对产品价格进行及时调整。谢谢

7. 您好，想问下扫地机器人这块芯片需求在 2020 增加多少，2021 预期是怎样？

答：您好，随着用户生态成熟及产品体验的提升，近年来智能扫地机器人产品需求持续快速提升，预计 21 年相关市场的需求会进一步增长。

8. 作为持有全志科技股票四年的投资者！我相信贵司的赛道和未来，我看到贵司

2020 年年报库存数量相对 2019 年有所减少，2021 年一季度销售量大增，是否会造成存货减少或交付延期？谢谢

答：你好，从去年三季度开始芯片行业就受缺货的影响，今年以来供应情况尚未改善，随着一季度销量增长，公司成品存货有所下降，的确造成交付延期，我们在持续努力寻求上游的产能支持。谢谢。

9. 芯片涨价很多，公司的存货消耗情况如何？

答：虽然目前公司的供应稳中有升，但成品存货仍然处于供不应求状态，谢谢。

10.2020 年疫情，以及美国对中国的制裁封锁，公司在采购晶圆方面是否存在供货的不确定性？

答：对国内所有芯片设计公司而言，您提到的问题确实存在，我们将持续关注有关政策方面的变化，及时做出调整，谢谢。

11. 你好，请问公司的前装车载芯片除了已经公布的几家车企量产，正在验证期的车企还有哪些，近视有合作意向的车企有没有明显增多？公司有没有在研的新一代车载芯片项目，是什么制程的，谢谢！

答：您好，公司多年来持续拓展前装市场业务纵深，在现有客户基础上，合作车企会继续增加。公司会在相关产品线积极投入，推出更多的芯片产品和方案。

12. 公司产品是否有提价的计划？

答：今年以来公司的产品已经在逐步提价中，后续将根据市场情况适时进行价格调整，谢谢。

13. 你好，公司自研的 Tina 操作系统现在发展的怎么样，关注到公司在申请 Tina 有关的商标，请问这款操作系统下一步的发展方向是什么？

答：您好，软件系统是公司产品包的重要组成部分，Tina 系统推出以来，得到客户普遍的认可和好评，已经广泛应用在智能硬件等领域，未来会根据应用需求持续进行迭代升级，为用户提供更好的系统体验。

14. 你好，作为公司的长期股东，建议公司收购或者研发传感器领域，未来智能时代，芯片和传感器的联动效应会越来越明显，有利于公司的长期发展

答：感谢你的建议，公司会重点关注你所提到的领域，谢谢。

15. 你好，请问公司跟阿里平头哥合作的 RISC-V 架构芯片研发的进度怎么样，看年报说是在进行产品验证，请问是流片前的产品验证吗，预计什么时候可以正式发布，应用领域包括哪些，跟阿里平头哥的合作模式是怎样的，我理解的是类似于 ARM 跟高通等公司的合作模式，阿里负责指令集架构的设计，公司负责芯片的具体设计，不知道是不是准确？

答：您好，相关产品主要面向智能硬件等应用市场，公司基于平头哥开发的 Risc-v 架构 CPU 内核进行应用处理器芯片产品研发，项目进展顺利，即将推出，敬请期待。

16. 公司能否介绍下，公司不同系列产品，在低功耗，高可靠，高性能等不同方向的侧重和发展方向，公司低功耗产品有无相关专利保护？

答：您好，性能、功耗、成本、可靠性都是产品规划的重要考量因数，主要围绕下游用户产品规划进行调节，各类移动智能终端都普遍对低功耗性能提出很高的要求，公司在低功耗技术方面有着丰富的技术积累及多项相关专利。

17. 请问 2021 年主推芯片是 R329 吗，是否已量产？

答：您好，相关产品已量产，是智能硬件方向主推芯片之一。

18. 能简单介绍一下公司在 AI 芯片领域的研发情况吗

答：您好，公司非常重视相关领域的发展机会。智能物联网时代背景下，各类 AI 技术结合通信技术快速发展，在下游丰富的细分应用领域中得到大规模落地应用。公司会持续在技术和产品研发方面进行重点投入。

19. 现在公司整体的产能情况是怎样的？以及未来产能规划。

答：您好，由于需求的快速提升叠加新增产能供应不足，导致行业性缺货情况出现，公司进行了积极的产销协调工作提升供应能力，整体供应能力正在持续稳定提升。

20. 公司对提振股价有没有什么措施？未来是否考虑增持或回购股份？

答：你好，公司管理层会贯彻发展战略，把握发展机会，通过提振业绩促进市值长期稳定发展。

21. 目前芯片设计行业发展格局处于什么阶段？整体行业增速如何？

答：您好，芯片是支撑智能物联网时代海量数据处理的重要基础，行业正处于快速发展期。

22. 作为公司的长期股东，建议公司收购或者研发传感器领域，未来智能时代，芯片和传感器的联动效应会越来越明显，有利于公司的长期发展

答：您好，公司会根据经营需求布局产业链上下游资源，提升协同效应。

23. 公司目前核心高管共持股多少比例？

答：你好，相关人员共持股约 27%。

24. 请问过去几年公司员工人数持续缩减是什么原因？当前下游需求爆发的情况下，公司人员能够匹配吗？请问和阿里平头哥的合作进展？下游具体运用在什么领域？

答：您好，公司近三年人员数量为 682/615/630，基于新业务需求的组织结构调整成效显著，各平台综合能力稳定提升，能够有效支撑业务的未来发展需求。公司与平头哥合作进展顺利，产品主要面向智能硬件等应用领域。

25. 行业战略协同方面，我司有没有新的动作？比如入股知名行业基金或公司？

答：你好，公司对此持开放的态度。

26. 公司的高管和核心员工是否有股权激励？执行情况如何？

答：您好，公司 2020 年推出了股权激励计划，激励对象是符合资格的业务骨干人员，目前正在稳步推进。

27. 管理层认为目前国产替代进展到哪一步了？未来是否还有大的空间？

答：您好，国产替代空间巨大，是重要的战略机遇。未来将由单个元器件兼容替代，向以主控芯片为核心，规划整体系统定义的系统级国产替代方向发展。

28. 你好！我想了解下贵司是否有能支持机器视觉方向的相关产品或者有布局这方面的想法？

答：您好，公司 V 系列芯片产品已经大规模应用于机器视觉领域的下游产品。

29. 请问贵公司出货量最多的是多少 nm 制程的产品？能否对不同制程的产能的需求量排个序？

答：您好 , 公司应用处理器芯片目前主要使用 40nm/28nm/22nm 工艺。

30. 基础软件层面，公司采用的 linux 操作系统多，还是安卓的多？

答：您好，公司芯片产品方案可以支持多种操作系统应用，用户可以根据需求进行灵活搭配。

31. 一般账期要多久，应收账款风险是否可控？

答：您好，公司业务开展过程中大部分不提供账期或账期较短，应收账款体量较小，回收周期短，风险可控。

32.Q1 的订单情况如何？目前排产情况如何？

答：您好，受旺盛需求带动，Q1 订单饱满。

33. 您好，请问贵公司 2021 年一季度的订单火爆情况会持续吗？

答：您好，目前行业需求的增长源于智能物联网下游生态爆发所形成的新兴应用需求。展望未来，相关的需求有望持续增长。

34. 请问公司的期间费用情况以及未来的走势情况？

答：公司会根据自己的经营策略，把握好新技术新产品的投入节奏，确保期间费用与经营状况合理匹配。

35. 最近一期的股东人数是多少？

答：你好，关于股东人数请留意公司定期报告中的相关内容。

36. 公司下一代产品的技术储备是怎样的？内部有没有形成机制，确保公司的研发具有核心竞争力？

答：您好，公司围绕智能大视频战略打造 MANS 核心技术平台，在此基础上持续进行核心技术研发和提升。

37. 未来三年的发展战略可以分享一下吗？

答：公司 2021 年将在已取得的良好市场和客户基础上，继续发挥平台化芯片设计与软件设计的核心技术优势，深耕 AI 智能、视觉、显示、互联及高可靠性技术，持续迭代升级产品，推动全产业的智能化发展。通过构建战略伙伴、生态伙伴，更加积极的布局智能消费、智慧家庭、汽车电子、智能监控等应用领域，为行业的品牌大客户提供差异化、场景化、定制化的一体化系统应用解决方案，持续扩大在主流应用市场以及国产智能化升级市场等领域的市场份额，同时进一步拓展全志产品的细分市场应用生态群体，通过应用生态的开发能力覆盖更多的新增应用市场。

38. 能否展望一下公司未来发展空间？如车载芯片国产替代、物联网芯片市场增长率、riscv 等？

答：您好，智能物联网时代，产业生态百花齐放，下游应用创新无边界，汽车智能化等应用领域的发展都是这一历史潮流的缩影，公司未来将积极把握这一机遇，拓展发展空间。