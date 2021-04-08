十铨推出 T-FORCE 黑曜女神 PCIe4.0 SSD，读写速度达 7000/6900 MB/s

IT之家 4 月 8 日消息 根据十铨官方的消息，十铨科技旗下电竞品牌 T-FORCE 今日推出黑曜女神 CARDEA A440 PCIe4.0 固态硬盘，读写速度高达 7000/6900 MB/s，搭配专利散热片。

IT之家了解到，T-FORCE 黑曜女神 (CARDEA A440) PCIe4.0 SSD 支持 PCIe Gen4x4 规格及最新 NVMe1.4 协议，可向下兼容 PCIe3.0 接口，不仅高速支持读写至 7000/6900 MB/s，更提供标准大容量 1TB/2TB 供玩家装配，提供二款专属可替换式专利认证散热模块，其中具层次及独特斜切面的「铝鳍片」特殊导流设计，有效增加散热面积，并可降低温度高达 15%；「超薄石墨烯散热片」含有最佳导热材质，热处理效能散热高达 9%。

T-FORCE 黑曜女神 M.2 固盘采用最新 RRL (Read Recovery Level) 技术，能延长固态硬盘使用寿命，并优化 NVM Sets 分工机制及 PLM (Predictable Latency Mode)，有效缩短延迟时间并减少刷写损耗。不仅拥有石破天惊的速度提升，更兼顾散热及耐用。

T-FORCE 黑曜女神 CARDEA A440 SSD 将于 2021 年 5 月全球上市。