索尼影视全球首个主题水上乐园落户泰国，提供沉浸式娱乐体验

IT之家 4 月 8 日消息 根据索尼官方的消息，索尼影视娱乐公司和泰国 Amazon Falls 公司宣布已达成协议，将共同开发位于海边小镇班沙瑞的 14 英亩黄金地段，开设全球首个索尼哥伦比亚电影主题水上乐园——哥伦比亚电影水世界。

IT之家了解到，哥伦比亚电影水世界将于 2021 年 10 月开园，将成为独一无二的主题水上乐园及娱乐场所，吸引来自泰国和世界各地的游客。该主题乐园拥有最先进的游乐设施和新的主题景点，同时也将把好莱坞最成功的世界级电影中深受喜爱的角色带入现实，包括《捉鬼敢死队》、《勇敢者游戏》、《坏小子》、《黑衣人》和《特兰西瓦尼亚酒店》。

索尼表示，该主题乐园将包括 8 个高度主题化的沉浸式区域，提供一系列激动人心的水上和陆上景点，包括精彩的现场表演、沉浸式娱乐、互动道具、独特的布景、主题餐厅，以及特色商品和零售店。

《黑衣人》惊险游乐设施——整个主题乐园里最惊险的游乐设施和景点就在这里，包括令人毛骨悚然的水上过山车，其中有一个 12 米高的自由落体游乐设施，让您在黑衣人虫洞中飞速前进。

《捉鬼敢死队》超自然体验——走进捉鬼敢死队的传送门，与好友一起乘水上过山车滑行，穿越幽灵陷阱，乘坐家庭木筏大胆漂流进入世界上第一个也是唯一一个全封闭式水穹顶。

《坏小子》赛车场——踩下金属踏板，在全新的户外迈阿密主题的霓虹灯卡丁车赛道上体验追逐的快感。

《勇敢者游戏》丛林冒险——勇敢通过野生丛林主题的水滑梯进入《勇敢者游戏》的世界，参观捷豹山，被山魈追赶，然后跳入电影中的场景的水花池!

《特兰西瓦尼亚酒店》儿童友好区——整个主题乐园里最大的水上乐园景点，拥有超过 100 个水上设施、飞水桶、水火箭等。

在《冲浪者的天堂》冲浪——在强劲的浪花中冲浪，并通过双座流体滑行器，在刺激的水上公园展示你的实力。

《美食从天降》瀑布河探险——在一天的惊险刺激中休息一下，沿着慵懒的河流游览乐园美景，并与电影中神奇的美食人物见面。

VIVO 波浪池——灵感来自于即将上演的一部动画音乐剧，即在一个巨大的波浪池中的自由活动。波浪池区会有很多明星艺术家和国际知名 DJ 登台演出，是举办音乐活动和现场表演的最佳场地。