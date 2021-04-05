手机壳厂商曝光索尼 Xperia 1 III/10 III 渲染图：设计一脉相承

IT之家4月5日消息 根据外媒 GSMArena 消息，手机壳厂商 Olixar 近日在其官网曝光了一系列索尼 Xperia 1 III/10 III 新款手机的渲染图，只不过仅展示了佩戴保护壳的样子。

从图中可以看出，索尼此款手机依旧采用了无开孔全面屏的设计，采用侧边指纹识别方案。手机具备 3.5mm 耳机孔，同时后置四颗摄像头。手机背面左上角具有一颗闪光灯，以及一个 3D ToF 传感器，摄像头模组的凸起部分印有蔡司 T * 镀膜字样。手机具备一颗主摄、一颗超广角摄像头、一颗景深镜头以及一个长焦镜头，疑似为潜望式结构。

外媒表示，新款 Xperia 1 III 依旧会配备 6.5 英寸 4K OLED 分辨率屏幕，但是亮度会有进一步提升。

对于索尼 Xperia 10 III，这款手机的外观设计与上一代同样非常相似，闪光灯依旧位于摄像头台阶上方。

IT之家了解到，根据此前的爆料信息，索尼 Xperia 1 III 预计将搭载高通骁龙 888 处理器，尺寸为 161.6 x 67.3 x 8.4mm。Xperia 10 III 将配备骁龙 765G 处理器，内存 6GB 起步。

索尼官宣将于北京时间 4 月 14 日 15:30 举办 Xperia 新机发布会，届时两款产品的详细参数以及价格将会揭晓。