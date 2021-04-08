唯品会再回应 “真假 Gucci 腰带”：建议消费者选择权威鉴定机构鉴定

IT之家4月8日消息 近日，消费者在唯品会购买 Gucci 腰带被得物 App 等鉴定为假货一事引发舆论热议。对此，得物 App 回应：相关卖家提供的某平台所售 Gucci 腰带鉴别为非正品。IT之家获悉，唯品会方面晒出检测报告，称 “该批次货品也由中国检验认证集团广东公司进行抽检，已通过鉴定”。4 月 7 日晚间，得物 App 在微博再次表示，经对相关 Gucci 腰带复核，该腰带在得物鉴别结果为非正品。

4 月 8 日，唯品会官方微博就 “真假 Gucci 腰带”之争再次做出回应称：建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。

下面是回应内容：

近期，有用户在唯品会购买了 Gucci 腰带后，持某 App“鉴别未通过”的截屏或短信向我们提出了退货要求。

出于保障用户体验的考虑，我们为部分有退货诉求的用户办理了退货。4 月 1 日和 4 月 3 日，我们分别收到了 2 件退货商品。4 月 5 日，我们将这 4 件商品送达中国检验认证集团广东公司进行鉴定。4 月 7 日，唯品会收到反馈，结果显示这 4 件商品符合品牌 / 制造商公示的技术信息和工艺特征。

我们再次提醒广大用户，如对商品有顾虑，可以联系唯品会的客服专线（4006789888），我们会一一为消费者跟进。同时也建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。