小米 11 Ultra 影像霸榜 DxOMark 背后：首发三星 GN2，大底 + 8P

4 月 8 号下午消息，小米今日召开影像品鉴会，主题为《新界定 - 百年影像与十年科技的首次重逢》。小米于 3 月 29 日发布了安卓机皇小米 11 Ultra，小米 11 Ultra 主打的也是巅峰影像。本次的小米的影像品鉴会也说明了小米向影像方面发展的目标。

小米集团高级副总裁，手机部总裁曾学忠开场提到小米为了成为手机影响领域的持续领跑者，成立了 10 个研发中心，聘用 1000 多名工程师团队来研究手机影像，为用户带来顶级摄影体验。小米 11 Ultra 一经发布受到了广大用户的热烈欢迎以此来向百年影像致敬，小米 11 Ultra 目前在 DxOMark 拍照项目得分为 143 分，与 HUAWEI Mate40 Pro + 拉开了 4 分的差距，暂列第一。小米希望打造出更多首广大用户欢迎的产品。曾学忠讲解了百年相机的起源，数码相机的时代，专业相机市场情况，以及手机影像这 10 年的发展。曾学忠提到小米相机的愿望打造世界第一的影像体验，小米相机有三个阶段，记录世界，理解世界，改变世界。

本次品鉴会还介绍了小米相机的技术功能，小米认为，要想做一部好 “相机”需要对感光元件的光学、处理器和算法开发甚至功能体验都需要深度研发。这也是小米能够在影像领域取得重大发展的重要组成部分，小米投资 2 亿将这些融入到了新发布的小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 当中。小米的相关负责人也针对各个组成部分进行了详细的讲解。

首发的 GN2：历时一年与三星共同研发

小米传感器专家小林谈到：“小米 11 Ultra 在感光元件尺寸上有巨大突破，本次与三星共同研发的 GN2，是超级硬件与自研算法的综合呈现，为影像体验再次升级打下坚实基础。

大底 + 8P 强强联手

小米相机部光学专家尹志东介绍了光学镜头的部分，并且提到这次的小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 用到了高端的 8P 主摄镜头与大底强强联手，对比上一代 8P 大幅度提升了解析力，平衡了远近拍摄的解析率。改善了边缘彗差和色差的问题。而超广角的部分运用的则是 7P 镜头。此外，尹志东还分享了小米 MIX FOLD 上首发的的液态镜头，利用液态镜片与固定镜头结合，通过控制液态镜头的光焦度变化实现远景到微距 2 厘米的连续对焦。

小米相机部高级总监汪轩然特别提到了计算摄影的三要素器件，算力，算法。小米在影像算法领域有多年的积累，认为已经处于行业顶尖的水平。为此小米在 11 Pro 和 11 Ultra 上启用了夜枭算法 AI + 计算摄影的代表作。夜枭算法可以让极暗光场景下出现的亮度不足，噪声严重，色彩失真等问题大幅度减少，提升用户的拍照体验。澎湃 C1 也是本次汪轩然总监讲解的重点，澎湃 C1 是专业的影像处理芯片，也是小米相机部门 100 多位研发师历时两年研发的作品，是一次大胆的尝试。

小米—希望成为用户身边的相机

品鉴会的最后，小米相机部产品总监王倩在用户体验上做出了分享，她表示要做更懂用户的小米影像。小米更强调能让不同应用场景的用户通过便利化的一键拍摄功能，并且将引入多项专业拍摄能力比如专业间隔拍摄，多摄像头记录，电影镜头，电影风格等等。还有很多针对非专业人士的有趣小功能比如文档模式，一键拍摄证件照，以及小米发布会上也没有发布过的去屏幕摩尔的功能。这些小功能都是根据真实的用户需求去设计的，增加用户的体验感。

王倩说，除了专业影像的实力，小米希望成为用户身边最好的相机。