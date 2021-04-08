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AMD 处理器最新路线图：锐龙 6000H/U 采用 6nm 工艺，核显升级至 Navi 架构

2021/4/8 22:38:44 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 8 日消息 推特爆料者 @sepeuwmjh 曝光了 AMD 2021-2022 年移动处理器的路线图，供大家参考。

如上图所示，AMD 已经在今年初发布了代号 Cezanne 的 H 和 U 系列处理器以及代号 Lucienne 的马甲产品。除此之外，预计 AMD 还将在今年晚些时候推出代号为 Van Gogh 的 9W 处理器，CPU 为 7nm Zen 2 架构，核显为 Navi2，支持 LPDDR5 内存

2022 年，AMD 将推出代号为 Rembrandt 的 H 和 U 系列处理器，CPU 为 6nm Zen 3+ 架构，核显为 Navi2，支持 DDR5/LPDDR5 内存。另外，AMD 也将推出代号为 Barcelo 的马甲产品。AMD 还将推出代号为 Dragon Crest 的 9W 处理器，架构与 Van Gogh 相同，预计也是一款马甲产品。

IT之家了解到，AMD 近几年的移动处理器沿用 Vega 核显，图形性能几乎没有明显提升，今年晚些时候的 Van Gogh 和明年的 Rembrandt 在 Navi 核显和 LPDDR5 内存的加持下预计将显著提升核显性能。

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关键词：AMD处理器

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