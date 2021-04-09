京东、美团等 10 平台签署承诺书，保证不利用大数据 “杀熟”

IT之家4月9日消息 随着互联网经济的蓬勃发展，大数据成为了各家企业必备的技术工具，然而，有一部分企业却趁着技术发展的利好来对老用户进行 “杀熟”。
比如前段时间，一位复旦大学的教授带领自己的团队，经过 800 多次的测试，使用不同价格不同款式的手机进行打车，不同价格不同品牌的手机，打的网约车价格也是不一样的，当时也是引起了一片轰动。
据广州日报，昨日，广州市市场监管局联合市商务局召开平台 “大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。唯品会、京东、美团等 10 家互联网平台企业代表签署《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》。
IT之家了解到，唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共 10 家互联网平台企业代表通报了用户数据使用和管理情况，对数据使用监管提出建议。
此外，平台企业代表共同学习了市场监管总局提出的 “九个不得”，分别签署了《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》，并向社会作出郑重承诺：
一是严格遵守国家有关法律法规，不低价倾销、不串通定价、不哄抬价格、不价格欺诈。
二是不违法实行固定价格，不违法限制商品生产或销售数量，不违法分割市场。不违法实施经营者集中，不排除或限制竞争。
三是没有正当理由，不实施掠夺性定价、不拒绝交易、不搭售。
四是不进行商业混淆、虚假宣传、商业诋毁。
五是不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势 “杀熟”，不销售假冒伪劣商品。
六是不利用技术手段损害竞争秩序，不妨碍其他市场主体正常经营，不对平台内经营者进行不合理限制或附加不合理条件。