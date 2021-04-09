5 亿 LinkedIn 用户倒霉，个人信息泄露并被拿到网上出售

北京时间 4 月 9 日早间消息，据 Cyber News 报道，LinkedIn 信息大规模泄露，影响 5 亿用户，目前信息已经被攻击者拿到网上出售。LinkedIn 新闻发言人证实，出售的信息的确来自 LinkedIn。

LinkedIn 新闻发言人在声明中表示：“我们正在调查，网上发布的数据集看起来包含 LinkedIn 公开可浏览信息，还包括来自其它网站或者企业的聚合信息。从 LinkedIn 收集会员数据违反我们的服务条款，我们一直在努力，希望保护好会员和会员数据。”

目前 LinkedIn 约有用户 7.4 亿，也就是说受影响的用户约占总用户数的三分之二。泄露的信息包括用户 ID、名称、邮件地址、手机号码、工作信息、性别、其它社交媒体账户。

攻击者在黑客论坛出售数据，他提供 200 万条记录作为样本。Cyber News 研究人员证实数据的确来自 LinkedIn 用户，但他们提醒说信息可能来自旧档案，并非最近的资料。

安全情报公司 IntSights 的分析师保罗 · 普鲁德霍姆（Paul Prudhomme）指出，泄露的数据影响巨大，因为作恶者可以利用员工信息攻击企业。普鲁德霍姆说：“大流行期间，越来越多的员工远程办公，家庭、个人设备使用频率增加，类似的攻击可能性提升。通过员工个人账户和设备攻击企业，这是攻击者绕开企业网络安全防御屏障的一种方式。”

就在几天前 Facebook 刚刚证实泄露大量数据，影响 5.3 亿用户。