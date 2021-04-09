马斯克：特斯拉芯片供应好于同行，感谢供货商

4 月 9 日消息，路透社刊文称，美国提出的 1740 亿美元电动汽车刺激计划，包括向消费者提供 1000 亿美元补贴，投资 150 亿美元建设 50 万座充电站。新的刺激计划可能提振包括特斯拉在内的电动汽车厂商业绩。

刺激电动汽车销售是 2.3 万亿美元基础设施计划的一部分。这一计划还将投资 200 亿美元采购电动校车，投资 250 亿美元采购交通车辆，以及 140 亿美元税收减免。

美国还计划通过向州和地方政府提供款项，在 2030 年建设 50 万座充电站。

咨询公司 AlixPartners 估计，为了满足不断增长的电动汽车的需求，2030 年前需要投资 3000 亿美元建设全球性充电网络，其中仅美国就需要 500 亿美元。

摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯（Adam Jonas）表示，特斯拉将受益于美国政府的基础设施刺激计划。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 星期四发表推文称，特斯拉的芯片供应情况要好于同行，对供货商表示感谢。

特斯拉投资者加里・布莱克（Gary Black）表示，“这很重要”，意味着第一季度业绩没有受到芯片供应紧张的影响，或造成新款 Model S 和 X 无法交付的问题已得到解决。