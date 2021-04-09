欧盟：所有公司都必须支付公平税费，数字公司也不例外

当地时间周四，欧盟委员会发言人丹 · 费里 (Dan Ferrie)通过电子邮件表示，欧盟支持美国呼吁设定 “全球最低公司税”的提议，但所有公司都必须支付公平税费，数字公司也不例外。

当被问及美国的提议时，费里称：“对数字经济公平征税是欧盟的当务之急，我们将继续致力于确保所有公司，包括数字公司，在应缴纳税款的地方缴纳公平份额的税费。”

长期以来，经合组织始终在制定全球税收计划，最初主要针对谷歌、亚马逊、Facebook 以及苹果等跨国数字巨头，对这些公司获得的利润征税，即使它们在当地没有实体存在。

这项计划现在可能适用于所有公司，而不仅仅是数字公司，这样各国政府就不会相互竞争，以提供更低税率来吸引大型跨国公司。

费里说：“我们欢迎所有 G20 财长大力支持在 2021 年 7 月之前就经合组织的提议达成一致。我们希望，美国立场发生的转变，并呼吁将公司税降至最低，将推动今年夏天就基于共识的全球解决方案达成一致。”

当被问及欧盟是否会支持美国提到的 21% 全球最低税率时，费里拒绝对此置评，尽管这个数字远高于经合组织讨论的 12.5% 税率水平。他说：“我们正努力在经合组织的框架内寻求解决方案。”

欧洲国家之间达成协议可能并不容易，因为 27 国集团的公司税率差异很大，从匈牙利的 9% 和爱尔兰的 12.5% 到法国的 32% 和葡萄牙的 31.5%。如果经合组织的讨论失败，欧盟准备在欧盟层面提出新的数字税提案。