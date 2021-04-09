Facebook、Instagram 和 WhatsApp 宕机：许多用户无法进入

北京时间 4 月 9 日早间消息，据报道，Facebook、Instagram 和 WhatsApp 服务出现问题，许多用户无法进入。

DownDetector 提供的资料显示，问题出现于美东时间下午 5 点（北京时间今天凌晨 5 点）之后。到下午 5 点 08 分，DownDetector 平台收到 23 份报告，称 Facebook 服务中断。到了 5 点 23 分，报告数量增加到 18120 份。这说明中断并非偶然。Facebook 是 Instagram 和 WhatsApp 的母公司。

一些人收到 Facebook 发出的错误信息：“抱歉，出了一些问题。我们正在努力，希望尽快解决。”

美东时间下午 5 点 04 分，平台收到 Instagram 故障报告 49 宗，到了下午 5 点 19 分增至 10330 宗。Instagram 通过 Twitter 发消息称：“你的 Instagram 账户出问题了吗？我们知道一些用户遇到麻烦。我们正在努力解决，希望能尽快恢复。”

美东时间下午 6 点多，Facebook 和 Instagram 已经恢复。Facebook 新闻发言人回应称：“今天早些时候，配置改变导致一些 Facebook 用户无法进入。我们迅速展开调查，解决了问题。对于造成的不便我们深表歉意。”

上个月 Facebook 服务也曾出现问题，当时公司曾说遇到了“技术问题。”