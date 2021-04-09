智己首款汽车定名 L7：续航 1000km、支持无线充电，计划 2022 年上半年交付

IT之家 4 月 9 日消息 今年 1 月 13 日，智己汽车举行品牌发布会，在发布会上智己汽车携带了两款全新产品亮相，分别是轿车和 SUV，其中轿车将会于 2021 年 4 月上海车展期间接受全球预订，昨天这款量产版车型正式亮相，并且公布了其正式命名——智己 L7。

智己 L7 在外观造型上采用了 “至纯 - 智极”的设计理念，同时还提供三种车身颜色，分别是狄安娜白、列宾黑和拉斐尔茶。智己 L7 定位是一款中大型轿车，在车身尺寸方面，它的长宽高分别为 5098/1960/1482mm，轴距达到了 3100mm。

智己 L7 车内采用了一块 39 英寸的智慧联屏，分辨率可以达到 4320*720（4K）和 1920*720（2K），同时采用了 Incell 技术，另外这一整块联屏还可以根据用户的需求进行智能升降。车内还有一块 12.8 英寸曲面设计的 AMOLED 超算中枢屏，分辨率可以达到达 1888*1728，同时它还拥有 10 万 : 1 超高对比度 NTSC 全色域覆盖，显示效果细腻。

据悉，智己 L7 搭载了 12 颗摄像头、5 颗毫秒波雷达、12 颗超声波雷达和高精地图，并预留了激光雷达接口。动力方面，智己 L7 搭载的电机最大功率 400kW，峰值扭矩 700 N·m，百公里加速达到 3.9 秒。在续航方面，智己 L7 全系标配 93kWh 电池，续航里程达到 615km。高配选用 118kWh 电池，并采用掺硅补锂技术，可实现单体 300Wh/kg 能量密度，NEDC 近 1000km 的续航。智己 L7 还配备 11KW 大功率无线充电功能，一小时可以充 10.5 度电，按照 NEDC 工况，相当于 70~80 公里的续航。

智己 L7 将于 4 月 19 日起在上海车展期间接受全球预订，并计划于 2022 年上半年交付。

IT之家了解到，2020 年 12 月 25 日，智己汽车正式成立，由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造，是国内首个创始轮即达百亿量级的汽车科创公司。