消息称小米生态链公司石头科技下场造车，产品初步定位硬派越野车型

IT之家4月9日消息 据 36 氪，从多位行业知情人士处获悉，小米生态链公司石头科技已经下场造车，石头科技创始人兼 CEO 昌敬亲自操盘，成立独立的汽车公司，石头科技同时也向石头汽车公司出资。

与理想汽车一样，石头汽车首款车选择了增程技术路线，初步的产品定位是类似奔驰 G 系列的硬派越野车型。石头科技官方尚未给出回应。

此外，消息人士透露，石头科技的造车项目在 2020 年底已经启动，天使轮估值达到 2.4 亿美元，石头科技的老股东高榕资本、北极光创投等机构已投资该项目。前威马汽车 CTO 闫枫也已经加入石头科技的造车项目。

IT之家了解到，石头科技成立于 2014 年 7 月，是一家专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司。公司旗下产品有石头扫地机器人、米家扫地机器人、米家手持吸尘器、小瓦扫地机器人。

2020 年 2 月，石头科技登录上交所科创板，目前市值约 741 亿元。

而小米则于 3 月底的发布会前官宣造车，并且首辆车将是 SUV 或者轿车，售价 15-30 万之间，定位中端。消息人士表示，石头科技和小米的造车项目是相互独立的，没有关联，双方也没有在资本层面合作。