【IT之家开箱】小米 11 青春版图赏：6.81mm 厚、159g 重，这是史上最轻薄的小米手机

IT之家 4 月 8 日消息 每当你在床上玩手机被砸脸，或受喜欢的女生所托挑选一部手机的时候，你是否会想要一台轻薄的机型？小米上个月为我们带来了全新的小米 11 系列新机，包括小米 11 青春版。该机售价 2299 元，将于 4 月 16 日正式开售。

这部手机厚度只有 6.81 毫米，重量仅有 159 克，是小米迄今为止最轻最薄的智能手机。现在IT之家也拿到了这款小米 11 青春版的夏日柠檬版本。虽然不是粉色款，但这并不妨碍我们感受它的精致，尤其是这种浅黄的配色真的很少见，我上一次动心的黄色机型还是联想乐檬 K3 和诺基亚。

开箱：

拿到手的第一感觉：哇！这手机连包装盒都这么精致的吗！尤其是星空底纹的“11”和文字，而且右上角的logo似乎有点不一样的地方。

当当当当~

我们只需要轻轻打开包装盒就可以一睹芳容了，不过这次拿到的是环保版，没有充电器可能会给部分用户留下一点小小的遗憾。

开箱所见即所得，除手机、转接头、卡针、保护套、说明书等，罗列如下，一览无余。

据官方介绍，小米 11 青春版是专为年轻人重新设计的机型，厚度仅 6.81mm 比小米 11 薄了 15.5%，重量仅 159g 比小米 11 轻了 37g。从实际观感来说，这款机型较小米 11 Ultra 薄得简直不像同一系列，加之轻盈的手感和顶级素质的大屏，用户第一时间绝对会留下深刻的印象。

这款机型采用了一块 6.55 英寸的 AMOLED 超薄柔性直屏，开孔孔径极小，拥有 1.88mm 极窄边框和 2.75mm 极小下巴，轻薄多彩，美妙且优雅，每一面都拿得出手。

当然，这款机型屏幕显示水准不弱其他小米 11：10 亿色、P3 广色域、Dolby Vision，90Hz 刷新率，还有 HDR 10+认证，明里暗里都出色。

值得一提的是，小米 11 青春版全系采用 AG 玻璃材质后壳，55° 朦胧雾感、柔和亲肤，不易沾染指纹。此外，该机明亮小清新的配色非常适合夏天，令人联想到清爽的海滩和美味的甜冰茶，cool！

说完轻薄就不得不提一下，小米在它轻薄刷新纪录的同时内藏 4250mAh 大电池，支持 33W 有线闪充，续航加分。

这款机型拥有所有女生都无法抗拒的美拍系统，前置 20MP 自然美颜自拍，后置全能 AI 三摄，还支持超级夜景，对广大女生用户来说真的足够吸引人。

除此之外，小米 11 青春版还有一个足够亮眼的点——全球首发高通骁龙 780G，性能堪称次旗舰级，更有悬浮热管液冷散热系统，再加上立体声双扬声器等细节，不知道你会不会动心呢。

细节图赏：