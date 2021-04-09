上汽零束 SOA 开发者平台正式发布：开启智能汽车新时代

IT之家4月9日消息 上汽集团今天在上海召开了上汽零束SOA平台开发者大会，上汽集团董事长陈虹、上汽集团副总裁、总工程师祖似杰以及上汽零束软件公司首席执行官李君等均出席了本次大会并发表演讲。在本届开发者大会，上汽正式推出了上汽零束SOA开发者平台。上汽零束SOA开发者平台以“数据决定体验，软件定义汽车”为理念，致力于开拓智能汽车的新时代。

具体来说，上汽零束SOA开发者平台基于中央集中式电子电气架构，中央集中式电子电气架构可以对ICC、ICM等底层的域控制模块进行软硬件解耦、服务原子化等操作。而SOA开发者平台包括云管端一体化的SOA软件平台和开发者平台，最上层则是智能车的数据工厂。这就是零束SOA软件开发者平台的整体架构。

在会上，上汽零束首席架构师孟超表示，SOA软件开发者平台具有硬件可插、可拔、可扩展，软件可买、可卖、可订阅的特点，将为智能网联汽车带来无限可能，包括全数字化、全服务化、全标准化、全域融合、全域智能、全面开放、全系防护等七大特点，为开发者和用户带来快速、千人千面的体验。

此外，上汽集团副总裁、总工程师祖似杰则表示，SOA软件开发平台根植于上汽集团“一三五”智能网联战略构想。其中“1”为以用户为中心，“3”寓意智能网联产品方向、智能网联体系方向和智能网联生态方向，“5”则包括软件基础技术能力、人工智能技术能力、网络信息安全能力、大数据技术能力和云计算技术能力。同时，祖似杰称，至2025年，上汽将在智能电动汽车创新领域先后投入3000亿元。