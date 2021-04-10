滴滴造车，不只是为了造车

国内各行各业的巨头进军汽车领域的消息早已是屡见不鲜了。在以科技杂货铺著称的小米宣布它的千亿级造车计划还不到 10 天的时间内，国内出行领域的巨头滴滴也爆出了要下场造车的消息。

4 月 6 日，据相关报道称，滴滴正式启动了它的造车项目，该项目将由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责，目前滴滴为了进一步扩大造车团队，已经开始从各家新能源车企挖人。值得一提的是，杨峻也是此前滴滴与比亚迪联合发布的网约定制车 D1 的首席产品官。

其实滴滴入局造车并不是心血来潮，它想要“造车”的野心可以追溯到 2018 年提出的洪流战略。

三年前埋下的伏笔 —— 洪流联盟

2018 年 4 月份，滴滴的创始人兼 CEO 程维将中国汽车圈内三十一家来自整车制造、零配件供应以及电池领域的行业巨头召集在了一起成立了洪流联盟。这三十一家巨头可以说是占据了中国汽车行业的半壁江山，而洪流联盟则为滴滴拉起了一张关联整个汽车供应链的巨大关系网。在小雷看来，这张关系网的建设正是为滴滴将来入局造车铺路。

果不其然，在 2019 年 11 月，滴滴就和比亚迪合资成立了美好出行（杭州）汽车科技有限公司，这家公司由比亚迪持股 65%，由滴滴持股 35%。一年之后，美好出行就正式推出了旗下的第一款定制网约车 ——D1。

值得一提的是，比亚迪正是洪流联盟的成员之一，而美好出行的成立，D1 车型的诞生本质上已经能够说明滴滴正在参与造车。尽管 D1 这款车型的诞生从技术层面上来看是以比亚迪为主导，滴滴只是在设计和数据上提供了支持，但是从推出产品的时间点上来看，滴滴其实已经先百 度、小米这些已经宣布造车的选手一步推出了量产车。

除了洪流联盟这张巨大的关系网之外，滴滴在自动驾驶领域也有着颇深的造诣，这能够让它的造车大计在众多造车新势力中取得一定优势。

滴滴造车的第二张底牌 —— 自动驾驶

滴滴早在 2016 年就成立了自动驾驶技术的研发部门，在 2019 年就已经独立注册了专门用于研发自动驾驶技术的新公司 —— 滴滴沃芽。这家新公司在一年之后就与洪流联盟中的北汽集团达成了战略合作，并且仅仅用了 5 个月的时间就推出了由双方共同研发的第一辆拥有 L4 级别自动驾驶技术的车型。

到目前为止，滴滴的自动驾驶技术已经在北京、上海、苏州、合肥以及美国加州获得了道路测试牌照，它在国内外拥有超过 100 辆自动驾驶测试车辆，这些车辆在上海已经进入了常态化的载人试运营阶段。从滴滴以往种种的行事作风就能够看得出来，它的办事风格相当高效。

滴滴在自动驾驶领域的快速成长和它强大的后台数据脱不开关系。众所周知，路况的复杂多变性是现阶段自动驾驶技术最难攻克的难关，而中国又有着全世界最为复杂的道路环境。

记录路况恰好是滴滴这类网约车公司的绝佳优势，因为它每天都能够通过出租车、网约车上搭载的记录设备，获取到大量的行驶场景和路况信息。滴滴在一年的时间内就可以采集到近千亿公里的数据，能够给滴滴的自动驾驶技术提供足够的数据支撑。

总的来说，普通的自动驾驶公司需要花费重金组建规模庞大的车队来收集复杂的路况信息，而滴滴每天都有一大堆用户在给它上传数据。翻出了能够帮助滴滴完成造车大业的两张底牌之后，我们再来看看它想要造出什么车？

滴滴的造车大计

小雷认为，滴滴应该不会涉及传统的私家车业务，因为私家车与滴滴共享出行的价值观不符。要知道，作为一家主营出行业务的互联网公司，让消费者自己买车从来都不是滴滴想要宣传的价值观。

站在出行市场的角度上来看，自己买车的人越多，在平台上打车的人就会越少，而滴滴此前的种种言论都表现出了想要通过共享出行来改变消费者自驾出行的出行习惯，所以传统的私家车业务显然和滴滴共享出行的主营业务互不相容。

目前，滴滴出行主要是采用与全国各地的租车公司合作，通过租车的方式来实现让没有私家车的司机也可以在平台上接单。租车的方式虽然能够有效降低滴滴司机的入行门槛，但是随着网约车平台逐渐增多，竞争压力变得越来越大，这种合作模式的成本也逐渐在上涨。

如果滴滴能够发展成为像曹操专车、如祺出行这些直接和车企相关联的出行品牌，那么它的运营成本就会大幅降低。另外，滴滴作为国内第一家网约车公司，它对自己的老本行有着更加深刻的理解，它打造出来的汽车势必也会更加符合网约车的需求。

至于滴滴到底想要造出什么样的车？其实滴滴的创始人程维曾经在 D1 的发布会上就已经表露过了，而程维的这个说法也佐证的小雷的想法。

程维表示：D1 这类网约车还会继续不断的迭代，其后还会有 D2 甚至 D3 车型的出现，保有量将会超过 100 万辆。所以，小雷认为滴滴即便是造车，那也是为了更好的为它的出行业务服务，它可能以 D1 为参照模板，为了提升滴滴司机和乘客的体验，打造出更多专属于出行市场的智能网约车。另外，滴滴此前一直在研发的自动驾驶技术未来也将应用在它自家的智能网约车上。

如果共享汽车和自动驾驶技术相结合，那么它们之间将会产生惊人的“化学反应”。要知道，我们在打车时产生的大部分费用都是司机的劳务费，如果共享汽车采用了无人驾驶技术，那么司机这部分运营成本就完全可以节省下来，从而大幅降低乘客的打车费用。这么一来，滴滴或许能够彻底变革出行市场。

滴滴一直都有造车的野心，并且它早就对此进行了布局，在自动驾驶领域更是造诣颇深，但是整车制造是一个重资产行业，并不是拉一张关系网，研发几年自动驾驶就能够搞得定的。那么，在整车制造方面涉足不深的滴滴它会采取什么方式来造车呢？

很显然，滴滴并没有造车底蕴，它如果想要从零开始，并且完全依靠自己来造车的话成本就会非常高。要知道，这些年投入上百亿造车而不得的造车新势力比比皆是，所以小雷认为它不太可能自己造车；而是会通过洪流联盟带来的关系网，与洪流联盟中的车企展开合作。

滴滴很有可能会延续 D1 的模式，也就是由它来负责自动驾驶以及设计方面的相关工作，让洪流联盟中的车企来提供代工服务。在洪流联盟的众多车企当中比亚迪最有可能继续成为滴滴造车的合作对象，因为它们此前已经有了一次成功的合作案例，并且比亚迪旗下主打性价比的 E 平台也符合滴滴产品的调性。

总结

从造车的野心上来看，滴滴和其他跨界造车的新势力一样对汽车领域觊觎已久。从造车的目的上来看，滴滴和其他跨界造车的新势力又有所不同，因为它并不是单纯为了造车而造车。

在小雷看来，滴滴之所以入局造车，除了想要压低出行平台运营的成本之外，主要是想要尽可能的让共享出行的载体更加符合共享出行的需求，以此来彻底变革未来的共享出行而已。