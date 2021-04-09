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十代 i7 + RTX 3070，攀升领军者主机热卖中

2021/4/9 17:12:47 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家4月9日消息 时间来到了四月上旬，渴望组装台新电脑的小伙伴一定都很难过，因为新显卡价格迟迟不降，装机只能一拖再拖。而此时，原本被装机用户视为高溢价的整机购买，却显得有性价比了起来。

攀升战境 S5 这款主机，搭载了十代 i5 10400F 处理器以及 B460M 主板，显卡有 GTX 1650、1660、1660S、RTX 3060 可选，配备了 16GB DDR4 内存、四铜管散热，整套最低价格为 4199 元

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攀升战境 S5（同一商品不同链接）：点此购买

IT之家了解到，攀升还有更多搭载 RTX 20 系、30 系显卡的电脑整机在售，攀升守护者 Pro 搭载了 RTX 2060/i5 10400 处理器 / 16GB 内存 / 四铜管散热，起售价为 5599 元。

攀升守护者 Pro ：点此购买

攀升高性能定制版主机搭载了 RTX 2060/3070 显卡，十代 i7 10700F 处理器和四铜管散热，起售价 7799 元。水冷款起售价 7599 元

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水冷款：点此购买

攀升领军者搭载了 RTX 3070 显卡，配备十代 i7 10700/K 处理器，起售价为 13999 元，基本上就是买显卡送电脑

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攀升战境 S5 还有 R5 5600X 版本，配备 B550M 主板，以及 RTX 2060/3060/3070 显卡，目前到手价为 7899 元起

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