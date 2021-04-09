全天候血氧监测：华为手环 6 京东预售立减 20 元

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作者： 一乖

华为手环 6 现已在京东开启预约链接，4月14日0点正式预售，预售享20元优惠：

华为手环 6 采用类似华为 Watch Fit 的外观设计，搭载 1.47 英寸方形 AMOLED 全面屏，相比上一代产品显示面积提升 148%。

手环除了支持心率监测功能之外，还支持全天候血氧监测，续航时间 14 天。该产品标准版售价 269 元，NFC 版售价 349 元。

华为手环 6 提供曜石黑、青山黛、赤茶橘、樱语粉四种配色，具备 96 种运动模式可供选择。NFC 版手环支持全国 312 个城市的公交、地铁支付，此外还支持 20 万+ 社区门禁卡刷卡解锁。手环支持微信消息、音乐播放控制、遥控拍照等功能。

健康方面，华为手环 6 具备高性能传感器。HUAWEI TruSeen 4.0 技术支持全天候监测心率，搭载 HUAWEI TruSleep 2.0 睡眠监测算法，能够筛查睡眠呼吸暂停。

IT之家了解到，华为手环 6 不仅兼容安卓手机，还兼容苹果 iOS 设备，但部分功能受限。支持情况如下：

京东华为手环6 标准版全天候血氧监测+炫彩全面屏269元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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