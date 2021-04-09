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华硕发布 ROG Strix XG279Q-G 高达联名电竞显示器：170Hz 刷新率

2021/4/9 19:54:00 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月9日消息 华硕近日正式发布 ROG Strix XG279Q-G 高达联名显示器。这款产品具有纯白底色，搭配经典的蓝、红配色，背面印有巨大的 ROG Logo。

这款显示器为 27 英寸，分辨率 2560×1440，采用 IPS 面板。显示器具有 400nit 最高亮度，1000:1 对比度，覆盖 95% DCI-P3 色域。显示器具有高达 170Hz 刷新率，响应时间低至 1ms，满足专业电竞需求。此外，产品还具有 DisplayHDR 400 认证，兼顾影音用途。

官方表示，此款显示器兼容 ASUS ELMB Sync 以及英伟达 G−SYNC 技术，能够减少画面拖影，提供流畅的游戏画面。

接口方面，此款显示器具有 2×HDMI 2.0 接口、1×DP 1.2 接口、以及 USB 集线器功能。此外，还具备 3.5mm 耳机孔。

华硕 ROG Strix XG279Q-G 显示器还具备阴影增强功能、游戏辅助功能，同时内置多种预设，满足竞速、FPS、MOBA 等不同游戏的需求。显示器具有德国莱茵认证，无频闪，并且提供 5 挡降低蓝光的选项。

IT之家了解到，这款高达联名显示器目前售价 4299 元，相比标准版要贵 300 元。

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关键词：华硕ROG显示器高达

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