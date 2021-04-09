魅族邀请 iPhone 用户免费试用魅族 18 小屏旗舰

IT之家 4 月 9 日消息 近期，魅族上线了 “iPhone 换 18”活动，也就是 iPhone 以旧换新购买魅族 18，活动期间可获最高 4000 元 iPhone 以旧换新专项补贴。

魅族科技今天宣布，诚邀 iPhone 用户，0 元感受安全纯净的魅族 18 小屏满血旗舰。魅族称，如果你是 iPhone 用户，且对小屏旗舰有独特偏爱，同时非常注重个人隐私安全。参与 0 元试用活动，期待给你带来轻妙的安全体验。

招募要求: iPhone 用户且从未使用过魅族手机，对小屏旗舰手机有独特偏爱，对个人隐私安全比较重视。

魅族官方在宣传此活动时称，魅族 18“和 iPhone 一样注重安全隐私保护”、拥有 “和 iPhone 一样纯粹的舒适体验”。购买魅族 18 的新用户中，45% 来自苹果 iPhone 用户。值得一提的是，魅族 18 系列号称 “三零手机”，出厂自带应用 0 广告、0 预装第三方应用、0 运营推送。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

IT之家了解到，魅族 18 Pro 运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”，搭载 AR 全场景大师影像系统，后置四摄，支持深感对焦，前置 4400 万像素镜头。

其他方面，魅族 18 Pro 采用八曲微弧设计，采用高通超声波屏下指纹，支持 OneMind 5.0，拥有第四代「双」超线性扬声器，升级 mEngine 4.0 触感引擎，采用超大 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，重 189g，厚 8.1mm，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。