全国铁路今日调图，部分地区旅行时间大幅缩短

IT之家 4 月 10 日消息 今日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。

IT之家了解到，中国铁路济南局集团公司、沈阳局集团公司、广州局集团公司、上海局集团公司等均优化了列车开行方案，部分地区旅行时间大幅缩短。

中国铁路济南局集团有限公司：调图后，青岛北至襄阳东运行时间单程压缩 1 小时 54 分；烟台至襄阳东压缩 1 小时；青岛至重庆西压缩 1 小时 14 分；威海至兰州西压缩运行时间 37 分钟。

中国铁路沈阳局集团有限公司：优化调整 12 趟列车的运行区段，其中赤峰南至北京 K2560/2559 次延长至通辽始发、终到，沈阳南（沈阳）至辽宁朝阳 G8162/8161 次，延长至牛河梁终到、始发，哈尔滨至邯郸 K1528/1525、K1526/1527 次延长至绥化始发、终到。

中国铁路广州局集团有限公司：深圳北到厦门北全程最快仅需 2 小时 30 分，较原来压缩 1 小时左右。广州南至潮汕间最快仅需 2 小时 4 分钟，深圳北至潮汕间最快仅需 1 小时 27 分钟，广州南至湛江西全程最快 2 小时 30 分钟。

中国铁路上海局集团有限公司：徐连高铁增开动车组列车 9 对，连云港经陆桥通道至中原、西北方向首次开行直达高铁，连云港至西安、兰州西最快只需要 5 小时 11 分钟、8 小时 18 分钟。盐城首次开行途经苏锡常高铁列车，舒城东首开至上海始发高铁列车。

中国铁路南昌局集团有限公司：增加高峰线列车 39 对、变更始发终到列车 1 对，停运高峰线列车 3 对。

中国铁路呼和浩特局集团有限公司：对 17 趟途经内蒙古中西部普速列车运行时刻、停站进行了优化。

中国铁路广州局集团有限公司：佛肇、穗深城际铁路首次“牵手”，开启肇庆、佛山、广州、东莞、深圳 5 地市间城际列车互联互通。肇庆至潮汕（汕头）方向的 D7598/7595、D7596/7597 次动车组，实现粤港澳大湾区东西端快速联通。