融合本土文化，苹果三里屯零售店推出 “一座京城 万千精彩”系列课程

去年 7 月，经过重新定义的 Apple 三里屯零售店开幕，相信很多朋友还记得，开幕时店面通体以景泰蓝 + 宝相花的元素包装，并配以 “各显各京彩”的标语。从今天开始，这份京味儿元素将继续回归 Apple 三里屯，店内推出以 “一座京城，万千精彩”为主题的 Today at Apple 课程，在 4 月 16 日至 6 月 6 日期间，将邀请京城的摄影师、艺术家、音乐人和开发者，分享他们的故事并教授他们的创作过程。

Today at Apple 是一项苹果官方在零售店内举办的实践课程，任何人都可以免费报名参与，不管你是否拥有苹果设备。而按照苹果的惯例，像全新 Apple 三里屯这种高规格零售店，都会从外界邀请各领域创意人士参与 Today at Apple 活动，相比店内平时由 Creative Pro 培训师带来的课程规格更高。

今天 Apple 三里屯开启的一系列课程，正是这种高规格课程，在系列课程中 Apple 与 16 位艺术家联袂策划：包括朱楷、康晓璐、张源、蔡腾、孟祥光、陈明勇、陈晗、大橘子、孙勇、谢光荣、孟令西、图利古尔 · 刚子以及火星电台的成员曾宇、黄少峰、韩阳和贝贝。

课程方向主要包括教授 iPhone 拍照技巧的 “光影实验室”、教授 iPad 配合 Apple Pencil 创作的 “艺术实验室”、教授如何使用 iPad 和库乐队 app 的 “音乐实验室 “以及教授使用 Keynote 打造 app 原型的 “App 实验室”共四大类课程。

本周，凤凰网科技也受邀到 Apple 三里屯提前体验了一项光影实验室课程——跟着故宫里的年轻人，用镜头捕捉故宫之美。在分享课程中，故宫博物院摄影师朱楷和 app 开发者康晓璐，带领听众通过 “故宫出品”系列 app 学习故宫相关的历史文化，了解故宫是如何通过数字化的方式，将更全的面貌展现在世人面前。

同时现场作为故宫摄影师的朱楷，还分享了一些使用 iPhone 在故宫内拍照的小技巧，包括什么时间去哪里会有最美的景色，iPhone 的哪颗镜头对适合拍摄什么样的建筑，以及拍摄馆藏文物的小技巧分享，对于想在故宫内随手拍出大片的朋友来说，非常受益。

其实如今的 Apple Store 零售店，除了承载产品零售功能之外，一直在每个国家、每个城市，都希望把自己打造得更加本地化、更加融入社区。虽然每家店头都悬挂着硕大的苹果 LOGO，但又都融入了这个城市本土的气质，比如 Apple 三里屯种植的国槐，正是北京的市树；又比如这次一系列 Today at Apple 课程的开设，更是将本土文化推到台前，通过苹果本身的影响力吸引更多年轻人前来分享、学习，把本土文化和新技术强强结合，成为科技和人文交汇的城市名片。

最后 “一座京城，万千精彩”系列 Today at Apple 活动将在 4 月 16 日至 6 月 6 日期间陆续举行，面向公众免费开放，感兴趣的朋友可以前往 Apple 官网、Apple Store app 以及 Apple 微信公众号进行报名注册，同时大橘子和火星电台乐队的两组课程，将在线上进行，方便不能前往零售店的朋友参与。