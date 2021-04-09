苹果：将 iMessage 带到安卓平台弊大于利

IT之家4月9日消息 苹果与 Epic 的诉讼大战即将于 5 月开庭，Epic 表示苹果的佣金政策、垄断模式导致消费者被迫承担高昂的换机成本，从而锁定用户。Epic 还控诉苹果，不将 iMessage 应用带到安卓平台的举措也涉嫌垄断。据外媒 9to5google 消息，苹果公司主管 Eddy Cue 解释道，苹果公司可以开放安卓版本的 iMessage，提高兼容性，但事实并非如此，弊大于利。

在一份法庭文件中，苹果公司的两名员工也解释了不将这项服务带到安卓的原因。苹果表示，早在 2013 年，便已经决定不开发安卓版本的 iMessage。苹果公司软件工程高级副总裁此前表示，“安卓平台的 iMessage 只会帮助到家长使用 iPhone，而孩子使用 Android 手机的家庭，但这一用户群体不占大多数。”

早在 2016 年，苹果公司的一名前员工评论到 “离开苹果生态最大的阻碍便是 iMessage，这会让用户牢牢锁定在苹果生态系统里。”然而苹果公司 Phil Schiller 表示，将 iMessage 带到安卓系统会更多地伤害苹果公司，而不是帮助苹果，有一份邮件详细说明了原因。

IT之家了解到，Epic Games 还曾起诉苹果对于手机软件市场拥有垄断权，而苹果滥用了这一权利，开发者需要通过苹果应用商店才可以发行游戏，并需要支付交易费用。苹果在一份法庭文件中拒绝了 Epic Games 的上述指控，因为任天堂、微软 Xbox 等平台都有着类似政策。

这起诉讼将于今年 5 月在加州奥克兰地区法院审理，库克、苹果软件高级副总裁克雷格 · 费德里吉（Craig Federighi）和前营销主管菲尔 · 席勒（Phil Schiller）在内的苹果高管可能会出庭作证。而 Epic Games 首席执行官兼创始人蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）也在庭审证人名单上。