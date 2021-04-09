Digitimes：苹果 iPhone 13/Pro 将采用 LTPO 显示屏，支持 120Hz 高刷新率

IT之家4月9日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在首次出现在 2017 年的 iPad Pro 上之后，2021 年 iPhone 似乎终于要升级到 ProMotion 显示屏。

现在 Digitimes 报道印证了韩国媒体 The Elec 最近的说法。该报道称，苹果将在 iPhone 13 系列中使用 LTPO 屏幕技术。LTPO 的能效有助于让 iPhone 以 120Hz 的刷新率运行，大概不会影响电池续航。

IT之家获悉，到目前为止，所有的 iPhone 手机都使用 60Hz 显示屏。这意味着屏幕上的内容每秒变化 60 次，或者每 16ms 变化一次。120Hz 显示屏的更新频率是其两倍，即大约每 8ms 更新一次。这使得用户的互动更加灵敏，例如滚动列表或在主屏幕的页面之间滑动时。

自 2017 年以来，ProMotion 一直是 iPad Pro 系列的一大特色，尽管 iPad 使用的是 LCD 而非 OLED 显示屏。过去几年，许多 Android 手机开始采用高刷新率屏幕。现在，轮到苹果与 iPhone 一起进入这个圈子了。

在安卓系统上遇到的一个普遍问题是，以高刷新率运行会明显影响设备的电池续航，有些安卓手机即使屏幕支持 120Hz，也会默认使用 60Hz。

预计 iPhone 13 系列将保持与 iPhone 12 系列相同的电池续航特性。Digitimes 称，iPhone 13 组件的功耗实际上将比 iPhone 12 低 15% 左右。部分原因是由于采用了更省电的 LTPO 显示屏。

预计苹果将在秋季，也就是今年 9 月份左右发布 iPhone 13 系列。