Clubhouse 真值 40 亿美元吗

在 Clubhouse 这个音频平台上，你可以看到许多名人，例如埃隆・马斯克（Elon Musk）、奥普拉・温弗瑞（Oprah Winfrey）、坎耶・韦斯特（Kanye West）、黛米・洛瓦托（Demi Lovato）和马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）等等。在这个平台上，你也可以找到有关各种话题的讨论，从比特币到佛教，再从人际关系到 R&B 音乐等。

即便如此，这个诞生仅仅 1 年的应用，其价值就达到了 40 亿美元，这一点还是会令人感到震惊。此前有报道称，这家总部位于旧金山的企业正在凭借这个估值寻求新一轮的融资。今年 1 月，风险投资基金安德森・霍洛维茨 (Andreessen Horowitz) 才购买了该公司的股份，而且对该公司的估值为这个数字的四分之一。之后又有报道称，Twitter 有意以更高的价格收购这个应用，但是 Twitter 方面拒绝证实这个报道的真实性。

那么问题来了，Clubhouse 为何值这么多钱？

研究机构 App Annie 的数据显示，截至 3 月底，Clubhouse 的用户数量大约为 1.34 亿人，仅在过去四周中，该应用就新增了大约五分之一的用户。简单来说，它的增长速度非常快，尽管它当前仅接受邀请注册，而且只支持苹果的 iOS 设备，但是他们似乎已经在市场上找到了一个自己可以填补的缺口。

Enders Analysis 的约瑟夫・埃文斯 (Joseph Evans) 表示：“它融汇了多种热门趋势，例如音频、直播和社交。它关注于一些我们无法完成的事情，由于疫情大流行的原因，我们现在无法参加演讲，或是进行集体谈话。”

目前，这个应用还无法盈利，但是这并不重要。正如莎拉・弗里尔 (Sarah Frier) 在《No Filter》一书中写的那样，扎克伯格曾坚持认为，在 Facebook 于 2012 年以 10 亿美元的创纪录价格收购 Instagram 后，后者在推出广告之前要慢慢来。

那时马克伯格表示，这样做的原因是要让 Instagram 先获得“留住用户的力量”，这一点更重要。

但是 Instagram 这所以能够获得如此高的价值，是因为 Facebook 和 Twitter 都想要收购这家公司。而这一次，情况却可能并非如此。

埃文斯表示：“放在几年前，Facebook 很可能已经把收购要约发给 Clubhouse 了。然而现在由于受到了竞争审查，Facebook 并没有在市场上寻找他们可以收购的社交网络，因此 Facebook 现在唯一的选择，就是要与 Clubhouse 竞争。”

事实的确如此，Facebook 刚刚发布了一款基于 web 的应用，该应用名为 Hotline，它可以让主持人通过语音或者文字与听众进行交流。

还有哪些竞争对手？

Twitter 已经推出了 Spaces，这是 Twitter 应用中的一个音频流媒体功能。在刚刚推出的时候，这个功能只向内容创作者开放，但是该公司计划在本月晚些时候，将其开放给所有用户。

聊天应用 Telegram 在去年推出了语音聊天功能，并且在今年 3 月对该功能进行了改进，让它变得更加类似 Clubhouse 的一对多聊天功能。

语音通信领域的一个沉睡的巨人 Discord 也刚刚发布了 Stages，这个功能可以让一个用户同时与多人进行对话。

据悉，主要面向企业用户的 Slack 和 LinkedIn 也在开发类似的功能。

上述这些应用中，许多应用的用户数量都远高于 Clubhouse，而且还支持更多的平台，除了 iOS 之外，他们还支持安卓和 PC 平台。

Clubhouse 还面临哪些挑战？

内容审核将成为该平台的一大问题。

最近，美国政治人士在指责社交网络存在偏见并任由有害内容泛滥后，威胁要取消一项名为第 230 条的法律赋予社交网络的法律保护。

在英国，拟议中的线上安全法案（Online Safety Bill）可能在不久后，就将赋予监管机构 Ofcom 新权力，让他们可以封禁那些被认为未能给用户提供保护的应用。

对实时音频实施监管，比使用算法检测文本评论要困难得多。虽然如果在直播过程中，有用户举报内容，Clubhouse 会保留聊天录音。然而，如果用户是在直播结束后进行举报，平台则无法处理，这增加了后续调查的难度。

Clubhouse 面临的另一个风险是，其用户粘性不够强。该服务的一位早期用户表示，她发现自己使用 Clubhouse 的频率越来越低，因为播客和其他媒体内容可以更好地吸引自己的注意力。

来自阿姆斯特丹的数字传播顾问莎伦・奥迪亚 (Sharon O‘Dea) 说道：“Clubhouse 会让人们创建内容的过程变得非常轻松，然而实际上，内容本身却出乎意料地难以使用。你无法分享内容，无法录音，无法引用，而且很多时候，演讲人要花费很长的时间才能阐明自己的观点。在我看来，这个应用并不尊重我的时间。”

Clubhouse 如何盈利？

社交媒体传统的盈利方式，就是投放广告。然而，Clubhouse 的纯音频形式，让投放广告变得有些困难。

如果被迫收听促销活动广告，用户还会留在该平台上吗？主持人被迫定期停下来休息，或者更糟糕的广告突然中断讨论，会不会破坏自然的对话流，就像 Twitch 中断视频游戏一样？

Clubhouse 还有另一种选择，那就是让听众付费进入讨论，然后将平台与主持人分享这部分收入。另一家名为 Patreon 的初创企业已经通过这种模式建立起了自己的业务，在最新一轮融资中，该公司的估值为 40 亿美元。

Clubhouse 不久前也推出了付费进入直播的模式，但是当前所有收入都归主持人所有，平台尚未开始收取分成。