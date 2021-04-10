阿里巴巴内部信：调整自己，携手再出发

IT之家 4 月 10 日消息 据 36 氪报道，阿里巴巴董事局主席张勇发布内部信称，今天，我们收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》。接下来一段时间内，公司和我们每个人，都会因此受到很多社会的关注，客户、家人、朋友的关心，也会听到很多批评和建议，让我们一起坦诚面对、共同渡过。

内部信还称，阿里这个组织，在过去 21 年里，每次遇到挫折和挑战，都会反思并改变自己。正因为有这样的自我修复和进化能力 , 我们才能在快速变化的市场中求得生存并不断发展。今天我们所面临的各种挑战和变化、新生事物以及创新机遇，都是前所未有的。我们大家一起，相信未来，调整自己，携手再出发。回归初心，始终做一家客户第一、为社会不断创造长期价值的好公司。

IT之家了解到，今日，市场监管总局依法对阿里巴巴实施垄断行为作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其 2019 年中国境内销售额 4557.12 亿元 4% 的罚款，计 182.28 亿元。

今天早些时候阿里巴巴官微发布了致客户和公众的一封信，表示对此处罚诚恳接受，坚决服从，并表示将进一步强化客户价值、聚焦客户体验，继续出台一系列降平台经营门槛、减平台经营成本的措施。