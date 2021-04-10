打工人勇敢说 “不”：游戏《Say No! More》登陆 Steam 平台，支持中文

IT之家4月10日消息 休闲独立游戏《Say No! More》昨日登陆了 Steam 平台，支持中文，售价 45 元，该游戏也将在 Mac/iOS/NS 平台上架。

IT之家了解到，《Say No! More》是一款来自 Studio Fizbin 工作室的充满新意的游戏。在一个人人都安于现状、只会说 “YES”的世界，玩家将创建自己的角色，作为一名实习生去履行肩负的使命——让世人学会说 “不”，由此改变世界。有了这个神力，玩家将变得势不可挡，用 “不”回敬一个个无理要求。

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游戏介绍：

《Say No! More》是世界首款 NPG（说 NO！扮演游戏）。使用轻松上手的简单操控，在一家奇怪的公司开始既定的职业生涯。除了用自己的语言说 “不”，你还能以不同的情绪说 “不”，让敌人失去方寸。用不同的回应让对方混乱，放松警惕，然后积蓄你的能量，向猝不及防的同事来一个铆足劲的 “不”！

游戏还将探讨现代社会的普遍问题，比如社会礼仪、友谊、职场环境等，看似诙谐搞怪的游戏背后也有一定的深度。一切都以九十年代后期的电子游戏风格呈现，加上鲜艳厚实的色彩，幽默的动画及爵士乐，让你难以说 “不”。