微软 OneDrive iOS 与 Android 版更新：已可从 iOS 文件 App 中同步

IT之家4月10日消息 微软昨日为 Windows 版的 OneDrive 带来了 64 位版本，与此同时，微软也为 iOS 版和 Android 版 OneDrive 带来了一些功能更新。

iOS 版 OneDrive 重新带回了从 iOS 文件 App 写入文件的能力，并修复了两个语音相关的错误以及 UI 相关的错误。Android 版 OneDrive 更新则添加了一个主页选项卡，可以帮助用户返回 App 关闭前的浏览位置。

IT之家了解到，iOS 版 OneDrive 更新后版本为 12.23.2，Android 版 OneDrive 更新后版本为 6.27，已可在应用商店进行下载更新。

iOS 版更新内容：

您可以再次从 iOS 文件应用程序写入您的 OneDrive 文件。

在 “计划”页面上使用 VoiceOver 时，没有指示有些功能需要特定的计划。现在已修复，VoiceOver 将指示每个包含功能的计划。

应用标题有时会在使用 “拍摄照片”后变为白色，修复后，标题将保持蓝色不变。

家庭视图中的按钮已可正确显示文本。

VoiceOver 现在可正确阅读登录导航栏的按钮。

在文件夹中查看图像或者在 OneDrive 中裁剪图片时，图片会显示拉伸，这一错误已得到修复。

Android 版更新内容：