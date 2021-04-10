苹果 iPhone 13 Pro 最新渲染图：相机模组变黑，且凸起有所增加

根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在 9 月推出全新的 iPhone 13 系列机型（也有消息称为 iPhone 12s 系列），按照往年惯例，今年的新 iPhone 的升级可能并不会太大，不过仍然会在外观和配置上进行一定的升级，尤其外观方面的升级也将是最直观的所在。

现在有最新消息，近日有外媒进一步晒出了据称是 iPhone 13 Pro 的外观渲染图。

据外媒最新晒出的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 iPhone 13 Pro 依旧将提供上一代的海蓝色配色，且方形相机模组同样得到保留，不过前作相机模组表面覆盖的是透明盖板玻璃，而 iPhone 13 Pro 的相机模组的表面进行了黑化处理，使得背部的整体性更强。此外，相机模组凸起也较前作有所增加，预示着将在影像方面带来一定的提升。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iPhone 13 系列将基本延续前作 iPhone 12 系列的外观设计思路，依旧采用刘海全面屏和纯平中框设计，屏幕升级为三星 LTPO 屏幕，支持 120Hz 自适应刷新率，并带来智能调节屏幕刷新率功能，可根据屏幕内容实现 1-120Hz 之间自动切换，同时也带来更加省电的效果。

此外，该机将搭载全新的 A15 仿生处理器，支持 Wi-Fi 6E 技术，相机模组也将得到进一步提升。

据悉，全新的 iPhone 13（或 iPhone 12s）系列将会继续在今年 9 月亮相，屏幕和相机部分将会成为升级重点，而其售价也将同时水涨船高，顶配版有望突破 15000 元的价格，成为史上最贵 iPhone 手机。更多详细信息，我们拭目以待。