英伟达 GTC21 下周一开始：3 位图灵奖得主参会，黄仁勋发表主题演讲

IT之家 4 月 10 日消息 根据英伟达官方的消息，今年 GPU 开发者大会（GTC21）将于 4 月 12 日至 16 日举办。由英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋亲自发哨，一同探讨计算产业的未来图景。

GTC21 亮点：

超 10 万人参会——2200 多名演讲者将带来主题演讲。

1500 多场主题演讲——涵盖 11 个行业的 13 大主题，演讲时长超过 1100 个小时。

3 位图灵奖得主 —— Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton、Yann LeCun 将参会。

9 位戈登 - 贝尔奖获得者——将莅临 GTC21，其中包括加州大学圣地亚哥分校的 Rommie Amaro、匹兹堡大学的 Lillian Chong、阿贡国家实验室的计算生物学家 Arvind Ramanathan 和伊利诺伊大学的高级研究程序员 James Phillips 等人。

16 位艺术家——将展示其运用 AI 创作的艺术作品。

11 位奥斯卡获奖者（他们共获得超过 12 次奥斯卡奖）——分享他们对最新行业技术的见解，并向大家介绍这些技术如何创造出令人惊叹的逼真电影视觉效果。

IT之家了解到，4 月 13 日上午 9 时，英伟达 CEO 黄仁勋将在 GTC 大会上发表主题演讲。在主题演讲中，黄仁勋将围绕芯片、软件、服务、边缘、数据中心以及云，为大家讲述 NVIDIA 对计算产业的未来愿景。