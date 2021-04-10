央视：手机清空并恢复出厂设置后，数据仍可恢复

IT之家4月10日消息 据央视财经频道报道，一些用户出售二手手机前，为了保证个人隐私，会选择将手机清空，恢复出厂设置。但央视记者采访发现，在电商平台上，有大量商家可以提供手机数据恢复服务，不能保证 100% 恢复，报价在 800-2000 元不等。

在南宁某手机品牌的售后服务点，央视记者提出想要恢复手机数据。工作人员表示，数据恢复需要 “专门的人”才可以操作。首先要看数据的价值值不值得被恢复，其次要拆卸手机硬盘（闪存芯片）进行读取，如果能够读取，就有概率拿到已删除的数据。

进行手机数据恢复的人员，不论是在线下还是远程操作，都会使用名为 “取证系统”的终端设备，能够完整获取手机存在、隐藏、已删除的数据，比如通话记录、短信、联系人、多媒体文件等。数据恢复人员表示，只要你的手机存储芯片没有损坏，即使将手机系统清空并恢复出厂设置，也一样可以恢复手机数据。

IT之家了解到，尽管目前的手机采用的大都是 eMMC、UFS 闪存芯片，但其原理与电脑 SSD 类似，单纯的删除操作并不能抹掉文件。目前针对电脑 SSD，使用硬盘厂商官方软件进行安全擦除操作，可以保证数据无法恢复。此外，进行 TRIM 操作也可以保证部分数据被抹掉，无法恢复。

IT之家获悉，谷歌目前的原生安卓 10 等系统，在刷机后第一次开机时，便默认对内部存储强制加密，但这个加密过程可以被第三方厂商绕过。目前尚不清楚已加密的安卓手机 ROM 芯片，或者苹果 iPhone 是否能够使用 “取证系统”恢复已删除的数据。