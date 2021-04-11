深圳罗湖区开启第二轮数字人民币红包活动：苏宁可用，总额度 1000 万元

IT之家 4 月 11 日消息 深圳罗湖区已于去年 10 月完成一轮数字人民币红包试点工作，现在最新一轮的罗湖区「数字人民币春之礼」活动正式已开始。此次试点活动也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，将进一步推进我国数字人民币应用场景生态体系建设。

IT之家了解到，符合条件的用户可于 4 月 10 日 - 23 日使用数字人民币消费并享受额外优惠。据悉，此次活动面向的是「数字人民币 App」用户。

值得一提的是，此次参与数字人民币红包测试的平谷众多，例如苏宁易购、华润万家等商家都包含在内，还支持工、农、中、建、交、邮储六家银行。

2021 年 4 月 10 日 9 时至 4 月 19 日 18 时，用户在 “i 罗湖”及 “i 深圳”罗湖专区进入活动页面预约，也可在 “新时代新罗湖”微信后台回复 “数字人民币”进入预约，报名成功后可参与抽签。

中签后可按照页面指引下载 “数字人民币 APP”，下载后还需注册并开立个人数字钱包，对个人钱包进行充值后，即可至指定商户参与活动。约 500 家门店不限次数使用，优惠总额度 1000 万元。

抽签时间

4 月 10 日至 4 月 19 日每日 18 时，活动主办方在抽签池中抽出 5 万名中签人员，总计 50 万人；

4 月 12 日至 4 月 21 日每日 10 时，活动主办方向 5 万名中签人员推送中签短信，并开放结果查询端口，未中签人员无短信通知，将自动进入下一轮抽签。

个人预约须同时满足两个条件

一是此次活动仅限地理位置位于深圳市行政区域内在深个人参加，在深个人申请时须开启设备定位服务；

二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证进行申请登记。

此外，已经是数字人民币 App 用户且已经开立个人数字钱包的用户，活动期间前往指定商户，使用数字人民币消费即可参与活动享受优惠。



据介绍，截止目前深圳已完成数字人民币系统改造的商户有 3 万多家。其中参与此次活动的优惠商户包括华润万家、苏宁易购、茂业百货等在全市范围内的 478 家门店，涵盖商超、餐饮、文化等多个领域。