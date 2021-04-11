一加 9R 预热 “硬核伙伴”，有望为迪迦奥特曼

IT之家4月11日消息 一加 9R 将于 4 月 15 日 14:00 线上发布，并出厂搭载 ColorOS for OnePlus 系统，官方已经公布了该机的 “黑岛”和 “蓝屿”两款配色。

今日，一加官方宣布，有 “硬核伙伴”将在 “明日奇迹降临”。

从海报的背影来看，有望是知名特摄角色 “奥特曼”。而海报中的 “我有我该做的事，只有我能做到的事！”文案，则出自特摄作品《迪迦奥特曼》。

此外海报下方的 1996 TSUBURAYA PRODUCTIONS 指 1996 年圆谷制作公司出品，而《迪迦奥特曼》就是 1996 年在日本首播，因此基本可以肯定将与迪迦奥特曼联动。

IT之家了解到，一加 9R 厚度为 8.4mm，重量为 189g，根据此前爆料，一加 9R 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 6.55 英寸 2400 x 1080 （20:9）120Hz 刷新率屏幕，配备 LPDDR4X 运存和 UFS 3.1 闪存，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充。

相机方面，一加 9R 预计前置 1600 万像素索尼 IMX471 镜头，后置 48MP IMX586 主摄、16MP 超广角 IMX481 镜头、微距以及景深镜头。