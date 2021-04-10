一加 9R 官方预热：8.4mm + 189g，颜值手感都在线

IT之家4月10日消息 昨日上午，一加手机官方宣布，一加 9R 将于 4 月 15 日 14:00 线上发布，并出厂搭载 ColorOS for OnePlus 系统。

今日，一加官方预热，一加 9R 厚度为 8.4mm，重量为 189g，轻量级机身，带来重量级表现。同时，一加 CEO 刘作虎公布了一加 9R 两款配色分别命名 “黑岛”和 “蓝屿”。

新一代高雾度 AG 玻璃【黑岛】看上去平整顺滑，摸上去却出奇的柔软细腻，好像在触摸羽毛、花瓣，拿到手第一件事，一定要好好感受它的手感。 漫反射纹理的【蓝屿】，采用了膜片纹理 + 亮面玻璃的设计方案，既有陶瓷的釉质感又不容易沾指纹，颜色清澈鲜活，触感非常亲和肌肤。

IT之家了解到，根据此前爆料，一加 9R 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 6.55 英寸 2400 x 1080 （20:9）120Hz 刷新率屏幕，拥有 160.0×74.2×8.7mm 机身尺寸，配备 LPDDR4X 运存和 UFS 3.1 闪存，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充。

相机方面，一加 9R 预计前置 1600 万像素索尼 IMX471 镜头，后置 48MP IMX586 主摄、16MP 超广角 IMX481 镜头、微距以及景深镜头。