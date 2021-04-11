工业互联网平台创新合作中心正式成立

4 月 9 日，在工业和信息化部信息技术发展司的指导下，中国工业互联网研究院联合众多工业互联网平台企业和部属事业单位共同发起成立了工业互联网平台创新合作中心，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。

工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋首先介绍了工业互联网平台发展情况。自 2017 年以来，部信发司坚决贯彻党和中央国务院和部党组决策部署，深入实施工业互联网创新发展战略，多措并举，推动工业互联网平台建设取得显著成效。经过三年的努力，“综合型 + 特色型 + 专业型”工业互联网平台体系基本形成，目前具有一定行业和区域影响力的平台超过 100 家，连接设备数超过 7000 万台套，工业 APP 数量超过 59 万个，平台赋能效应进一步显现。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长姜广智介绍了北京市工业互联网的发展情况及下一步工作考虑。他指出，在工信部的大力支持下，北京市目前已成为工业互联网的发展高地，在基础设施建设、赋能体系构建、创新生态培育、核心产业布局等方面均呈现领先态势，“十四五”期间，工业互联网将为北京市探索新发展格局路径提供必不可少的支撑作用。

中国工业互联网研究院院长徐晓兰和航天云网科技发展有限责任公司董事长於亮作为工业互联网平台创新合作中心主任和执行主任先后发言。徐晓兰院长介绍了中心成立的背景、定位、组织架构，以及下一步重点工作；於亮董事长表示将在工信部信发司、工联院的领导下，着力将创新中心打造成为工业互联网行业高端交流的平台、融合创新的平台、合作共赢的平台。

王江平指出，主席多次强调要深入实施工业互联网创新发展战略。创建工业互联网平台创新合作中心是推进工业互联网发展与应用的重要举措，有利于完善平台推进机制、增强工作合力，有利于促进互联互通、打造平台体系，有利于促进平台发展、提升赋能水平，对于深入实施工业互联网创新发展战略具有重要意义。王江平强调，要提高政治站位、加强协同配合，以务实举措推动工业互联网平台在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

成立大会期间，工信部、北京市经信局、工联院，以及中心相关负责同志共同为中心揭牌。会前，工联院组织召开了中心首届主任联席会，审议通过了中心章程，并选举产生了主任、执行主任、副主任和秘书长等人选。

工业互联网平台创新合作中心是在工业和信息化部信发司指导下，由 7 家部属事业单位和 170 多家工业互联网平台企业共同发起成立的交流平台和创新载体。中心将充分发挥平台在工业互联网中的核心作用，打通创新链、产业链、供需链、资金链、人才链的壁垒，通过行业和区域应用，加速平台体系化标准化创新发展。

工业和信息化部信发司、原材料司、消费品司，北京市经信局，相关部属事业单位有关同志，以及工业互联网平台企业代表出席了本次会议。