三星 Galaxy S21 FE（粉丝版）渲染图曝光：6.4 英寸直面显示屏，闪亮金属框架

IT之家4月11日消息 外媒 MSPoweruser 报道，虽然我们往往会对旗舰手机感到兴奋，但市场上的大部分动作和数量都集中在中端市场，而三星的 FE（粉丝版）设备在那里的表现令人感到惊讶。

这意味着今年的三星 Galaxy S21 FE 备受期待，今天 Steve Hemmerstoffer 及 OnLeaks 已经发布了三星 Galaxy S21 FE 手机的首批渲染图。

当然，该设备与三星 Galaxy S21 很相似，根据 OnLeaks 的说法，该设备具有以下特点。

很可能是磨砂的 “Glastic”后置背壳。

闪亮的金属框架。

尺寸为 155.7 x 74.5 x 7.9mm (后置摄像头凸起时为 9.3mm)

约 6.4 英寸直面显示屏。

单打孔自拍相机。

三镜头相机设置 + 闪光灯。

IT之家获悉，三星 Galaxy S21 FE 在摄像头凸起周围有一些明显的变化，摄像头凸起是一体化的，直接突出于后面板。三星 Galaxy S21 FE 也比 Galaxy S21 要大一些：高 4mm，宽 3.3mm，但它的厚度相同，以容纳更大的显示屏。

该设备的零售价预计在 700 美元（约合人民币 4586 元），但价格和供货情况尚未泄露。