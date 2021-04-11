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微软 Word 大范围部署全新 “现代评论或回复”

2021/4/11 17:13:19 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月11日消息 微软博客近期宣布在整个微软 Word 应用中扩大提供新的现代评论体验。直到现在，现代评论体验才在 Word 的移动版和 Web 版上提供。IT之家获悉，微软现在将这一功能推广到 Windows 版 Word 的 Production 和 Mac 版 Word 的 Current Channel（Preview）。

以下是 Word 现代评论体验的工作原理。

  • 有了现代评论，你再也不用担心你的评论在你完成编辑之前就被别人看到了。在你起草新的评论或回复后，点击 “发布”按钮或使用键盘快捷键 Ctrl+Enter (Windows)或 Cmd + Enter (macOS)与他人分享你的想法。 现在，评论或回复只能由创建它的人编辑

  • 默认情况下，在 Word 中，你会发现评论在你的页面右侧。

  • 在 “评论”窗格中，你可以看到文档中所有评论的单一列表，包括已解决的评论。要在上下文视图和 “评论”窗格之间切换，只需单击 Word 窗口右上角的 “评论”按钮即可。

  • 现在，如果你是一个企业用户，在云文件上工作，你可以更容易地使用 @mention 来呼唤你的组织或学校中的一个或多个同事。只需突出显示一些文本，点击 “评论”按钮，键入你的评论，并 @提及你希望看到的任何人。当你发表评论时，任何被你 @过的人都会收到电子邮件通知。

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关键词：WordOffice微软

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