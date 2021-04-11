微软 Surface Neo 无限期延期，工程机上手视频一览

IT之家 4 月 11 日消息 微软于 2019 年 10 月宣布 Surface Neo ，同时还发布了一款专为 Neo 和联想 ThinkPad Fold 等双屏设备设计的新版桌面操作系统 Windows 10X，后推出了双屏手机 Surface Duo。

此外，微软此前发布过一些概念宣传片和预告片与 Surface Duo 进行了对比，但现已下架。现在一位中国的 YouTuber 放出了工程机的拆机视频，我们可以清楚地看到这款双屏手机的内部设计。

IT之家了解到，微软正在为双屏系统 Windows 10X 针对单屏 PC 努力进行优化，但截至目前仍没有公布关于 Surface Neo 的任何消息，很明显它被无限期推迟了。

事实上，微软此前已经从官网删除了 Surface Neo 列表，后续也从 YouTube 频道撤下了 Surface Neo 宣传片，微软仅表示他们暂停了该项目开发，没有任何新内容可以分享。

总的来说，Surface Neo 有多个模块，密集度较高，紧密地排列在一个薄型主板上。

在 Surface Neo 表面，它的外壳下有装载有大量零部件，包括两块电池和一个英特尔处理器，但不支持 5G。其他组件也分成两部分，微软或将利用带电线的铰链连接两面的硬件。

Surface Neo 配备两个 9 英寸的显示屏，通过铰链支持 360 度旋转。根据泄露的跑分信息，Surface Neo 将搭载英特尔的 Lakefield 芯片和已推迟的 Windows 10X 操作系统。

