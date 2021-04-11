临汾警方破获 “解封 QQ ”黑产链：解封百万余次，涉案 6 亿元

IT之家4月11日消息 据中国之声报道，一些不法分子常常利用 QQ 等社交软件进行电信诈骗、发布虚假广告等违法违规操作，腾讯后台检测到相关行为后会对账号进行冻结。然而，这些被冻结的账号却可以用非常规手段 “死而复生”。

近日，山西临汾警方破获一起涉案达 6 亿元的案件，从全国各地抓获从事非法 “解封 QQ”产业活动人员十余人。

2020 年 11 月 30 日，山西临汾警方发现一条线索，称山西临汾网民孙某疑似为境外人员提供 QQ 解封业务。经查，犯罪嫌疑人孙某，自 2020 年 1 月开始，在网上通过相关软件帮助别人解封 QQ 并牟利，共计解封 QQ 号两万八千多个，获利四十余万元。

警方介绍，普通用户的 QQ 号如果遭遇冻结，可以通过人脸查验、短信验证、好友担保等方式进行正常 “解封”程序，不需要支付额外费用。不过，这些境外发布黄赌毒等非法信息的账号若要 “解冻”需要通过非正常渠道。

记者调查发现，搜索 “解封 QQ”“好友担保”关键词，目前仍有不少号称可以实时完成解封的广告，只需要花费 3 元到 5 元。办案民警称，这些手段实际上都是钻了系统的漏洞，而且绝大多数申请此类服务的并非普通用户，而是利用 QQ 号从事违法活动的犯罪嫌疑人。

IT之家获悉，截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人 14 人，扣押手机 50 部，电脑 19 台，收缴赃款 238 万元；通过对相关数据分析，犯罪嫌疑人共使用解封相关软件 5 个，解封 QQ 账号一百余万次，截至 2021 年 2 月 8 日，被解封的 QQ 账号中涉及全国电信诈骗案件 8600 多起，涉案金额达 6 亿元。目前，案件正在进一步调查中。