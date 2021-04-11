全新玩法，开发者在 macOS 系统通知中重现《Flappy Bird》游戏

IT之家 4 月 11 日消息 外媒 MacRumors 报道，2014 年从 App Store 删除的超高人气游戏《Flappy Bird》可能会以交互式 macOS 通知的形式卷土重来。

利用 macOS Big Sur 中新增的 UserNotificationsUI 框架，设计师和开发者 Neil Sardesai 已经能够以通知的形式重新创建游戏。在 Twitter 上展示，Sardesai 利用通知内的交互元素来重现游戏，鼠标点击代表轻叩。

下面是视频：

IT之家获悉，《Flappy Bird》是一款由来自越南的独立游戏开发者 Dong Nguyen 所开发的作品，游戏于 2013 年 5 月 24 日上线，并在 2014 年 2 月突然暴红。游戏的内容是引导一只小鸟在不撞上管道的情况下尽可能多的通过管道。这只小鸟每一次轻叩都会向上移动，用户必须确保它不会撞到沿途的任何障碍物，否则游戏就会结束。

这款应用在 2014 年变得非常受欢迎，甚至一度因为应用内广告而每天产生 5 万美元收入。尽管它被从 App Store 移除，但至今仍有不少游戏继续以《Flappy Bird》为灵感制作和扩展玩法。