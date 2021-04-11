国外厂商推出新型键盘：和弦方式多键输入，每分钟 250 词

IT之家4月11日消息 根据外媒 slashgear 消息，国外厂商近日推出了一款新型键盘 CharaChorder Lite。这款产品采用普通的 QWER 布局，使用双色键冒，看起来与常规键盘无异。该键盘支持以 “和弦”的方式进行输入，同时按下两个按键即可一次性键入单词，如同弹钢琴一样。这种键盘能够实现每分钟 250 个英文单词的输入速度。

官方表示，传统键盘尽管可以快速地进行打字，但输入速度依旧比不上人们说话和思考的速度。CharaChorder Lite 键盘致力于让用户同时按下字母组合来生成单词，极大提高输入效率。从视频中可以看出，输入同样的两个单词，新型键盘的敲击次数仅为传统输入方式的 1/5。键盘使用机器学习工具来预测用户想要输入的单词，专利技术能够最多使得输入速度提升至每分钟 300 个单词。

键盘制造商表示，使用传统 QWER 键盘，用户的平均输入速度为每分钟 40 词，而进行英文阅读、口语交流的速度远高于键盘的输入速度。

IT之家了解到，这款键盘目前已经在 kickstarter 网站进行众筹，众筹价格为 99 美元，约合 649 元人民币。产品预计于 2021 年 12 月发货。