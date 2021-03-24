外星人详解樱桃 MX X 型鸥翼式笔记本机械键盘，后续将有更多游戏本搭载

IT之家3月24日消息 日前，樱桃宣布推出 Ultra Low Profile 机械轴体，可用于高端游戏本和台式机键盘。首发樱桃MX X型鸥翼式机械键盘的外星人 m15/17 游戏本现已开启预约，i7+RTX 3060型号首发 16999 元起。现在，外星人对这款机械键盘进行了详细介绍，并表示后续将有更多游戏本搭载。

官方表示，CHERRY MX Ultra Low Profile 轴体整体高度只有 3.5 毫米，比Low Profile 体积缩小 70% 左右。CHERRY MX Ultra Low Profile的触发键程只有 0.8 毫米，总键程是1.8毫米，触发力度45g。

为了实现这种超薄的外形，CHERRY工程师提出了一种全新的开关设计，该设计与以前的MX结构有所不同。CHERRY MX Ultra Low Profile开关没有传统MX系列开关的轴壳和轴柱组件。而是由半透聚合物组件与金属底架组成，内部装有横置的弹簧和专属定制的黄金交叉点接触系统，该系统也是专门为CHERRY MX Ultra Low Profile开关开发设计而成。

IT之家了解到，CHERRY MX Ultra Low Profile是一款具有段落轴体触感特性的开关，可以听见明显的“咔咔”声。为了使该轴体的声音达到类似于传统MX轴体的效果，CHERRY与Fraunhofer和IWU两家研究机构联合开发了一种新型声学分析工具。研究人员首先分析了人类对于传统 CHERRY 轴体声音的印象，然后以此为参考设计了CHERRY MX Ultra Low Profile机械轴的段落声音。

CHERRY MX Ultra Low Profile开关以贴片的方式直接焊接到 PCB 上，无需穿孔，有利于减小键盘厚度，这种节省空间的方式可以使其无缝安置于笔记本电脑和超薄键盘中。再结合半透材料的引入，使其可以兼容SMD贴片灯（RGB或单色），可以获得平衡、均匀的照明效果，1680万种颜色均能幻彩绽放。