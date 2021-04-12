一男子因密谋炸毁亚马逊数据中心而被 FBI 逮捕，其认为这将使 70% 的互联网瘫痪

IT之家 4 月 12 日消息 一名男子因密谋炸毁位于弗吉尼亚州的一个亚马逊数据中心而被起诉，他认为这一计划可以让 “大约 70% 的互联网瘫痪”。

美国司法部周五宣布，确认来自威奇塔福尔斯的塞斯 - 亚伦 - 彭德利（Seth Aaron Pendley）于周四被捕，并通过刑事申诉被指控为企图用炸药摧毁一栋建筑。如果罪名成立，彭德利将面临最高 20 年的联邦监禁。

该男子的目标是位于弗吉尼亚州的亚马逊数据中心，他认为该中心为 FBI、CIA 和其他联邦机构提供服务。他的目的是通过爆炸 “杀死大约 70% 的互联网”，是为了打倒美国目前的 “寡头政治”。

根据司法部的说法，1 月 8 日，一个民兵组织论坛上化名为 "迪奥尼索斯" 的男子声称，他正计划 “进行一个小实验”，将 “引来很多热议”，而且很危险。在被问及实验的预期结果是什么时，该账号回答说 “死亡”。

FBI 得到了该用户的电子邮件地址，与彭德利进行了联系。彭德利在 1 月下旬开始使用 Signal 与一位匿名的 FBI 消息人士通话。据称，在这些信息中，彭德利说他计划使用 C-4 攻击数据中心来破坏互联网。

到了 3 月 31 日，他被联系到一个据说是炸药供应商的人，但实际上是 FBI 的卧底雇员。彭德利重申他打算攻击为政府安全机构提供服务的网络服务器。

在 4 月 8 日的一次刺探行动中，彭德利与卧底雇员见面，取走了炸药，而这些炸药确实是惰性的、安全的。当探员向彭德利展示了如何武装和引爆这些不起作用的装置，并让该男子将这些装置装入自己的汽车后，FBI 探员就开始了逮捕行动。

“我们很感谢关心此事的市民，他站出来举报被告在网上的惊人言论。在向 FBI 标记他的帖子时，此人可能挽救了一些科技工作者的生命。”美国代理检察官 Prerak Shah 说。

亚马逊在一份声明中说：“我们要感谢 FBI 在这次调查中的工作。我们非常重视员工和客户数据的安全保障，并不断审查各种载体，以应对任何潜在威胁。我们将继续保持对员工和客户的这种警惕性。”

目前还不清楚彭德利究竟为什么说炸掉一个亚马逊数据中心就能杀死 70% 的互联网。和许多科技公司一样，亚马逊在全球运营着大量不同的数据中心，分布和复制数据，以使其更快地服务于任何地方的用户，并减轻任何影响网络的中断。

IT之家了解到，如果彭德利成功拿下一个数据中心，亚马逊网络服务极有可能只是将用户的数据请求传递到另一个地区。依靠 AWS 的在线服务可能会在一段时间内出现一些问题，但互联网最终会在短时间内继续相对正常运行。这些受影响的在线服务很可能包括苹果。除了自己的基础设施，苹果还使用 AWS 和其他服务提供商，其曾在 2017 年受到 AWS 大面积中断的影响。