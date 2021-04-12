任天堂社长古川俊太郎：全球芯片缺货对 Switch 生产没有影响

IT之家 4 月 12 日消息 据环球网报道，针对全球范围出现的芯片短缺的情况，任天堂社长古川俊太郎表示暂时对于 Switch 的生产没有影响：“目前，我们有足够的半导体来帮助我们渡过目前的 Switch 生产期。自今年年初以来，日本国内外的需求都非常高，所以在未来的某个时候，我们可能无法满足所有零售商的需求。”

自疫情开始以来，全球半导体的短缺已经影响到电子产品的生产。

在游戏行业，游戏机制造商已经在库存短缺境况中挣扎了一年，在新冠疫情导致重要的供应链断裂后，游戏设备的需求显著增加。尤其是 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S 游戏机，一直以来供货都非常难以保证，大多数在线补货都在几分钟内售罄。

IT之家了解到，彭博社此前的一份报告指出，目前的半导体短缺可能会让游戏机库存的困境持续到圣诞节。

在最近的一次采访中，索尼互动娱乐首席执行官吉姆 - 瑞安（Jim Ryan）无法保证公司能够在 2021 年假日销售季之前满足 PS5 的需求，他在与《金融时报》的讨论中指出，“能够挥动的魔杖很少。”不过他表示，供应情况将在全年内得到改善。

微软投资者关系主管 Mike Spencer 曾表示，该公司预计 X/S Series 短缺将持续到 2021 年下半年。