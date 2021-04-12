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小米科普 MIX FOLD 液态镜头：类似人眼，兼具长焦、微距功能

2021/4/12 10:18:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 12 日消息 3 月 30 日，小米 MIX FOLD 正式发布，将于本周五正式开售。IT之家了解到，该机拥有业界首发的液态镜头以及小米首款专业影像芯片——澎湃 C1。

可能大家会好奇，这个液体镜头到底是什么？究竟有什么用？以后其他机型会普及吗？小米官方今日针对液态镜头进行了一定科普，该镜头中的光学流体，折射率和色散特性比单反镜头中常用的萤石更低，光学性能极佳

也正是因为光学流体的流动性，通过挤压液态镜片改变光焦度来实现长焦 + 微距两个功能。

传统固体镜头中的镜片材料由玻璃、光学塑料等组成，加工成形后由率半径固定不变。通过将镜片慢组搭载在马达上驱动，通过光学轴向方向移动来改变对焦位置，实现从远景到近景的连续对焦。

但固体镜头有个至今难以解决的问题，当境片模组整群移动来实现微距成像时，行程移动量增大，尤其是长焦镜头在超近最成像时需要的移动量很大。为了保证整机厚度，目前对于固态模组尺寸的需求及马达行程设计的限制，很难实现。

另外，现有除长焦微距外，微距拍摄一般都通过数字剪裁和后期放大来实现，这样的缺点是分辨率低，画质呈现差，而液态镜头的设计，使得在保证模组尺寸的前提下，极大的提高了放大倍率以及国质效果。

这是液态镜头技术第一次被应用于手机相机，期待以后会有更多机型搭载该技术。

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关键词：小米

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