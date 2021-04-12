后天见，索尼 Xperia 1 III 更多细节曝光：全球唯一 4K/120Hz 屏手机

不久前索尼 Xperia 官微宣布，将于北京时间 4 月 14 日下午 15 点 30 分举办全球新品发布会，按照此前媒体透露的消息，不出意外的话将推出 Xperia 1 III、Xperia 10 III 和 Xperia 5 III 多款新机。

现在有最新消息，随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也越来越密集，近日有外媒进一步晒出了 Xperia 1 III 的更多配置细节。

据外媒最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的索尼 Xperia 1 III 将基本延续前作的家族式外观设计思路，正面采用一块 6.5 英寸的 21:9 带鱼屏，同时还继承了该系列一贯的高品质 4K HDR OLED 屏幕规格，并有望为其引入 120Hz 高刷新率，这也将使得该机成为全球唯一的 4K/120Hz 屏幕手机，能带来无与伦比的显示效果。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 Xperia 1 III 将依旧采用一块 6.5 英寸 4K OLED 分辨率屏幕，但是亮度会有进一步提升，将搭载高通骁龙 888 旗舰处理器，配备 8GB+256GB 以上的内存组合，后置三摄相机模组，除了一枚主摄和一枚超广角镜头之外，还拥有一枚潜望式的长焦镜头，能够带来十分优秀的长焦拍摄效果。

此外，该机还将继续与蔡司相机进行合作，配备蔡司独家的 T * 镀膜技术，可以显著提高镜头的透射率，减少眩光效果，有效改善复杂光线条件下眩光和鬼影的影响。

据悉，全新的索尼 Xperia 1 III 将于北京时间 4 月 14 日正式亮相，更多详细信息，我们拭目以待。