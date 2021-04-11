小鹏汽车开始交付首批 “剪刀门”P7 鹏翼版，36.69 万元起

IT之家4月11日消息 目前小鹏汽车旗下有多款汽车，其中小鹏 P7 售价 229900 元起，而更强的 P7 鹏翼版虽然去年已公开亮相并接受预定但实际于 4 月 9 日才开始交付。小鹏 P7 鹏翼版预售价格为 36.69 万元 - 40.99 万元。

IT之家了解到，与 P7 常规版相比，鹏翼版主要是在前排配备了剪刀门，车门开启方式更加炫酷，并提供超闪绿、天辰灰及曜日红三种配色。

据悉，首批车主中有当红的短视频领域创作者、汽车和科技狂热粉丝，还有钟爱数码产品的奇葩说辩手，车主主要为 20-45 岁的人群，其中最大的鹏翼版预定车主 66 岁，来自全国 60 个城市，大部分人选择了鹏翼版的主推色超闪绿。

遂于 P7 鹏翼版，何小鹏曾表示：小鹏汽车始终努力为消费者去提供好看好开好玩产品，更想在智能汽车上玩点不一样的事情，以此去满足这群极客挑剔特立独行的消费者。

动力方面，P7 鹏翼版将会采用 P7 四驱高性能版及后驱超长续航版车型的动力配置：四驱版车型前后电机的总功率为 316kW，峰值扭矩高达 655Nm，综合工况续航达到了 562 公里，后驱超长续航版车型的综合工况续航达到了 670km。