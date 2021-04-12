发力高端市场，荣耀产品线总裁方飞称正开发超前产品

IT之家4月12日消息 据封面新闻报道，日前荣耀产品线总裁方飞在采访中称，正在开发更加超前的产品，包括大家即将看到的Magic系列，在影像和体验上都会有很大突破。

方飞表示，荣耀将会坚持以消费者体验为中心，秉承科技边界理念，追求卓越和极致的用户体验，而继承自华为的业内顶级研发实力，是荣耀冲击高端，瞄准苹果等顶级品牌的信心与底气。

荣耀终端有限公司董事长万飚此前在接受采访时表示，荣耀独立出来以后，其实就是完全独立的一家公司了。今年年中开始，会有非常重磅的产品向市场推出。第一批会推出 Magic 旗舰系列和荣耀数字高端系列两个智能手机产品。这将会是全能科技旗舰和美学设计新标杆，它应该说是一个“全能选手”，将成为全球智能手机的新标杆。接下来在今年还会陆续推出高端笔记本电脑、高端的平板电脑和穿戴手表等等这一系列的产品。

IT之家了解到，方飞日前开通了微博账号“荣耀方飞”，现已经通过身份认证。目前该账号尚未发布微博内容，有人猜测，荣耀后续可能会有新品发布，而方飞需要通过微博进行宣传。方飞原是华为消费者业务产品线副总裁，此前主要负责定位年轻化的产品线，同时荣耀部分数字系列、V系列甚至Magic系列也出自她手。2020年11月17日，方飞出任北京荣耀终端有限公司产品线总裁，负责新荣耀产品线规划。