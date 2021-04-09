荣耀董事长万飚：今年年中开始将推出重磅产品，包括 Magic 旗舰系列和荣耀数字高端系列

IT之家 4 月 9 日消息 据深圳卫视报道，荣耀终端有限公司董事长万飚接受采访时表示，荣耀独立出来以后，其实就是完全独立的一家公司了。

万飚还称，目前跟全球的供应伙伴，半导体的芯片等等方面已经全面恢复。这次独立出来的是涵盖了从研发、市场、营销、供应、采购等端到端的体系和能力。目前公司员工有 8000 多人，其中有一半是研发人员，荣耀今年将在研发上投入10亿美元。今年年中开始，会有非常重磅的产品向市场推出。第一批会推出 Magic 旗舰系列和荣耀数字高端系列两个智能手机产品。这将会是全能科技旗舰和美学设计新标杆，它应该说是一个“全能选手”，将成为全球智能手机的新标杆。接下来在今年还会陆续推出高端笔记本电脑、高端的平板电脑和穿戴手表等等这一系列的产品。

关于跟华为竞争，万飚称：“我想我们有强烈的信心去赢得这场竞争。我想最主要来源于两个方面。第一个方面，我们具有全球化的研发团队和创新能力；第二方面，全球化的市场、销售与服务团队和全球化运作能力；我想这两个能力和这两个组织，我们都是有成功的经验的。”

上月底荣耀终端有限公司 CEO 赵明宣布，荣耀各方面的整合已全面完成，即将开启荣耀新战略的全面冲刺。荣耀确认了接下来的两款新品定位，Magic 系列和荣耀数字系列将作为荣耀的旗舰和高端产品，宣称将打造年度全能科技旗舰和美学设计标杆。

IT之家了解到，荣耀现在确认了未来产品发力的方向，从此之后，荣耀将打造 1+8 设备的最佳连接和应用，用 AI 加持手机、平板、笔记本、智慧屏、穿戴、音频等设备，发力 1+8 战术。